L’internet démocratisante

Y’a des moments où j’ai l’impression que l’Acadie se rattrape enfin avec le reste de la planète. Avec les diffusions en direct sur le web que j’ai vu la semaine passée, on se croirait presque au 21e siècle.

Pendant 24 heures, Marc Chamberlain, poète à la barbe iconique, a rendu public un processus habituellement très privé: celui de l’écrivain. Pour sa performance Portrait d’un artiste qui s’en goddamn: la petite mort d’Adam Savoie, il a habité pour une journée la Galerie Sans Nom, à l’intérieur de laquelle il avait reconstitué son bureau, invitant le public à lui rendre visite. En diffusant la performance au complet en direct sur Facebook, il nous a permis de l’espionner à partir de nos écrans, apportant le Temple Aberdeen jusqu’à nos maisons, brisant les limites du temps et de l’espace auxquelles font habituellement face les galeries.

Tout ça grâce à un iPhone collé sur un piédestal avec du masking tape.

De l’autre côté de la gamme de la valeur de production, avec son son de qualité studio et alternant entre des plans fixes et plusieurs caméramans, se trouve le lancement virtuel de l’album Drop l’aiguille, de George Belliveau et la GB band. Aucune salle de n’aurait pu regrouper les 900+ personnes qui regardaient en même temps ce spectacle, dansant devant leurs écrans d’un océan à l’autre.

Plus que la preuve que nous sommes à une ère où les diffuseurs traditionnels ne choisissent plus notre contenu, ces événements sont des expériences médiatiques vécues en collectivité. Les auditeurs peuvent voir qui sont les autres qui regardent en même temps qu’eux et peuvent interagir entre eux et avec l’artiste par le biais de commentaires qui défilent sur leurs écrans, ponctués de likes et de j’adore qui flottent partout. C’est mieux que la télé et on n’en a pas une chez nous anyways.

L’internet est depuis toujours une force démocratisante. Quand elle s’applique à l’Acadie, ça veut dire qu’on a plus besoin d’être au Sud-Est du Nouveau-Brunswick pour avoir accès à notre propre art. Peut-être qu’après tout ce temps-là, c’est Facebook qui va sauver notre diaspora.