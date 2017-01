De l’ouvrage pour les recruteurs des Wildcats!

La dernière fois que nous avons vu les Wildcats de Moncton aussi démunis, il faut remonter au début des années 2000, dans le temps où le club était dirigé par Tom Coolen.

Depuis, l’équipe n’a connu qu’une seule véritable saison difficile, celle de 2007-2008. Sauf que l’organisation avait néanmoins gardé quelques valeurs sûres afin d’assurer une certaine transition.

Mais rien de tout ça cette année. Là, on parle d’une véritable reconstruction.

En sortant 10 joueurs qui ont entamé la saison, le directeur des opérations hockey Roger Shannon s’est montré pour une rare fois fort généreux pour son équipe de recruteurs.

Imaginez, les Wildcats vont repêcher 16 fois dans les trois premières rondes des trois prochains encans, dont cinq fois au premier tour. Il s’agit d’un sommet dans la LHJMQ.

À titre comparatif, le Titan d’Acadie-Bathurst ne détient que quatre petits choix d’ici 2019 dans ces mêmes rondes.

Et si on ajoute les rondes 4 et 5, ce sont pas moins de 25 sélections (5-6-5-5-4) que possèdent les Wildcats pour les trois prochaines années. Vingt-cinq sélections dans les cinq rondes normalement les plus payantes en terme de talent.

Évidemment, bien des choses peuvent changer d’ici là.

Mais ce qui est certain, c’est que les Wildcats se sont donnés les outils pour bâtir tout un club de hockey en vue du lancement du nouveau Colisée, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2018.

Une drôle de question

Vous avez été plusieurs à lire cette semaine l’entrevue que m’a accordé Jean-Marie Albert au sujet de ses 50 années comme arbitre de hockey.

Parmi les nombreuses anecdotes que je n’ai pas été en mesure d’utiliser, il y en a une qui continue de me faire sourire tellement l’histoire sort des sentiers battus.

Je vous laisse Jean-Marie vous la relater.

«Un soir, dans un match senior, le grand Jean-François Boutin, je suis pas mal certain que c’était lui, s’est approché de moi pour me demander: »Jean-Marie, si je te dis quelque chose de rough, vas-tu me punir? » Je lui ai fait signe que non. Il me dit alors: »Tu es vraiment pourri ce soir! » Je suis parti à rire et je lui ai répondu: »Je suis peut-être pourri, mais je te ferai remarquer que tu n’as pas encore compté de but! »», m’a raconté le zébré en éclatant de rire.

Une bonne nouvelle

J’ai appris la semaine dernière que je serai bientôt honoré par la National Boxing Authority (NBA) pour mes écrits sur la boxe depuis 1985.

Mine de rien, ça me fait trois prix dans les 15 derniers mois après ceux de Sport Nouveau-Brunswick (en compagnie du reste de l’équipe des sports de l’Acadie Nouvelle) et de Course Nouveau-Brunswick en novembre 2015. Je ne peux que souligner ma gratitude pour ces belles marques de reconnaissance.

Au total, plus d’une vingtaine de prix seront remis par la NBA, le samedi 29 avril, au Club Lions de Miramichi. Quatre autres Acadiens seront également honorés, soit le journaliste retraité Édouard (Eddie) St-Pierre et l’entraîneur Philippe Baraly, de Moncton, de même que Rosaire Tiger Lo Durelle et Gary The Kid McIntyre, tous deux de Baie-Sainte-Anne.