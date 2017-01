Ô Canada… par où commencer?

L’éditeur du magazine MacLean’s publiait en 2012 un livre intitulé The MacLean’s Book of Lists, composé de 253 listes énumérant personnalités, événements, faits historiques, lieux géographiques, inventions et autres curiosités spécifiquement canadiennes. L’éditeur aura-t-il la bonne idée de rééditer ce numéro spécial en cette année de 175e anniversaire de la confédération? Je l’espère.

J’avais acheté cette compilation au comptoir d’un supermarché, où elle était exposée à côté des magazines habituels. Parce que j’avais toujours l’intention de vous en parler, le livre n’a pas quitté mon bureau depuis.

Il s’agit autant d’un livre de statistiques et de faits divers sur le Canada, que d’un livre de géographie sur notre immense pays. À le parcourir, je me suis rendue compte à quel point je connaissais mal le Canada. Par exemple, parmi les dix excursions en nature préférées d’Olivia Chow, veuve du défunt chef néo-démocrate Jack Layton : le parc national Gwaii Haanas (C.-B.), la rivière Tatshenshini (Yn), kayak ou rafting sur la rivière Nahanni (T.N.-O.), canotage des rapides de la rivière Petawawa dans le parc national Algonquin (Ont.), randonnée à Tobermory, sur la pointe de la péninsule Bruce (Ont.) et randonnée au parc national Gros Morne (T.-N.-L.).

Autre exemple, les cinq rivières de canotage préférées de Gordon Lightfoot : la rivière Rupert (Qc), Black River (Nunavut), la rivière Nahanni South (T.N.-O.), la rivière Kazan (Nunavut) et la rivière Coppermine (T.N.-O. et Nunavut). Et moi qui appréhende une descente de la Restigouche ! Non, la Grande Nature n’est pas mon fort, ce qui est typiquement canadien aussi, soit dit en passant. Et cela explique sans doute que je n’ai encore jamais vu de castor vivant. Voilà au moins une boucle de bouclée!

N’empêche, ce livre regorge de détails qui dévoilent un peu qui nous sommes, allant des provinces et territoires comptant le plus d’armes à feu (le Nouveau-Brunswick vient en 4e place après le Yukon, Terre-Neuve et Labrador et les Territoires du Nord-Ouest) à nos joueurs de hockey les plus pleurnichards (je vous laisse deviner).

Et vous, comment soulignerez-vous votre «canadiannité» en 2017?