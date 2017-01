Futiles leçons de morale

Après Paul McCartney aux Îles-de-la-Madeleine pour protester contre la chasse aux phoques, voici Jane Fonda à Fort McMurray pour condamner l’exploitation des sables bitumineux. Elle suit ainsi l’Archevêque sud-africain Desmond Tutu et l’acteur Leo Dicaprio qui y sont déjà allés pour protester contre cette industrie dommageable pour l’environnement.

Loin de moi l’idée que ces vedettes n’ont pas le droit de s’insurger si la question leur tient à cœur. Toute personne qui a vu la mise à mort d’un phoque ou le désolant spectacle aérien des alentours de Fort McMurray conviendra que ce n’est pas beau à voir. Ce qui me dérange, c’est que ces gens arrivent pour 24 à 48 heures, s’entourent de gens qui pensent comme eux (ou qui ont tout intérêt à sembler du même avis), s’indignent et repartent.

Dans le cas de Jane Fonda, elle s’est en plus permis d’attaquer le premier ministre du Canada pour avoir approuvé deux projets d’oléoducs, l’accusant d’avoir ainsi trahi sa position à la conférence de Paris sur le climat. Si j’ai bien lu les reportages, elle aurait dit qu’il ne faut pas se fier à un politicien «beau de sa personne». Heureusement que la premier ministre n’est pas une femme, car on l’aurait accusé de sexisme. Mme Fonda aurait pu rencontrer la première ministre de l’Alberta pour entendre ce qu’elle avait à dire. Elle aurait pu aussi s’adresser aux autochtones qui ne s’opposent pas aux projets (il y en a) et au moins admettre que la question est complexe. Mais non!

La chasse aux phoques était autrefois un prélude indispensable à la sa saison de pêche à la morue ou au homard, etc., mais cela n’a jamais compté aux yeux de Brigitte Bardot. Qu’en l’absence d’alternatives et en attendant des sources d’énergies propres nous ayons besoin de pétrole et d’oléoducs pour le transporter ne compte pas plus pour Jane Fonda.

La célébrité peut tout à fait servir au bien commun lorsqu’on en use avec rigueur, comme l’a fait Al Gore avec son film sur le réchauffement climatique ou George Clooney avec son documentaire sur le Darfour. Le reste c’est du cirque.