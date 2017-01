Un gros chantier pour 2017

Somme toute, 2016 a été une année assez positive dans le monde de l’éducation au Nouveau-Brunswick, surtout pour le secteur francophone. Bien qu’ils ne traduisent pas la performance de l’ensemble du système, certains résultats sont encourageants.

Les élèves francophones performent vraiment bien en mathématiques. Même si les résultats en sciences et en français sont relativement bas, il y a des éléments qui semblent s’améliorer légèrement depuis quelques années.

Mais ce que je trouve vraiment encourageant et qui est sans précédent, c’est qu’un changement de culture s’opère. De plus en plus, il y a une volonté de recourir à des pratiques éducatives qui s’appuient sur des recherches scientifiques. On entend souvent, dans le discours, l’exigence de choisir des approches qui s’appuient sur des résultats probants.

Peut-être plus que pour d’autres domaines, tout le monde semble avoir une opinion de ce qui doit être fait ou non en éducation. Souvent, cette opinion vient d’expériences bien personnelles qui ont fonctionné pour soi. Comment savoir, cependant, ce qu’on serait devenu si l’on avait vécu des expériences différentes?

La recherche permet alors de vérifier d’une manière rigoureuse si telle ou telle approche fonctionne vraiment comme souhaité. On veut que ce qu’on demande de faire à nos élèves soit validé par une expérimentation probante. C’est la même chose pour l’efficacité d’un médicament ou la solidité d’un pont.

Ainsi, en 2017, le fameux plan éducatif provincial (le Plan de 10 ans) sera mis en œuvre. Afin de voir à la réalisation du plan, le ministère entend miser sur l’approche par compétences. Plusieurs juridictions dans le monde ont déjà adopté cette approche selon des modalités différentes et des résultats tout aussi différents.

De nombreux pédagogues sont sceptiques quant à cette approche. Au Québec, par exemple, nombreux sont ceux qui considèrent que le virage vers les compétences au début des années 2000 a été une erreur.

Les changements en ce sens adoptés en Finlande sont intéressants. Récemment, j’ai vu sur les médias sociaux une nouvelle qui affirmait que les Finlandais abandonnaient l’enseignement des matières au profit de cours offerts selon des thématiques. Cette information étire un peu la réalité.

Dans les faits, les matières traditionnelles (langue, mathématiques, sciences, histoire géographie, etc.) seront encore enseignées. Par contre, les connaissances apprises seront mobilisées dans des thématiques qui appellent l’interaction des diverses disciplines. Dans le jargon pédagogique, on parle de situations complexes d’intégrations.

Ça fait déjà longtemps que les Finlandais ont intégré ces situations complexes dans leur enseignement. Ce qui est nouveau, c’est l’introduction de périodes obligatoires interdisciplinaires où les élèves seront placés dans des situations complexes.

Les disciplines traditionnelles ne seront pas éliminées. De toute façon, ça n’aurait aucun sens puisqu’elles sont autant de façon de comprendre et d’interpréter le monde. Chaque discipline scolaire est un puissant outil qui a une fonction particulière et essentielle. Par contre, et c’est majeur, ces périodes obligatoires qui intègrent des situations complexes forceront les enseignants des différentes disciplines à coopérer étroitement afin de créer ces situations complexes interdisciplinaires.

Si j’interprète bien le plan de 10 ans, le Nouveau-Brunswick se dirige dans cette voie. Je me permets quand même deux sérieuses mises en garde à l’instar de l’expérience finlandaise. Les compétences doivent s’appuyer sur des savoirs et des savoir-faire propres aux disciplines.

Les compétences à développer ne peuvent pas exclusivement provenir des exigences liées au marché de l’emploi. Le potentiel de l’humain est nettement plus vaste que la seule perspective du travail. Être compétent, c’est être capable de quelque chose. L’être humain est capable de grandes choses… pour autant où il apprend à les réaliser!