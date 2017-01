Attachement, détachement

L’attachement est crucial, primordial, essentiel dans les premières années de la vie. L’enfant a besoin de cet attachement physique et psychologique, qui s’établit dès qu’il naît, avec un parent (ou un proche) qui l’aime inconditionnellement. Il a besoin de ce lien émotionnel avec sa figure d’attachement pour s’épanouir.

Lorsqu’un attachement sain et fort est développé, le parent représente un modèle pour l’enfant; le parent est alors en mesure de guider et d’orienter son enfant. Ainsi, l’enfant ne se sent pas égaré: il se sent plutôt en sécurité pour explorer. Cela prépare le terrain pour que l’enfant devienne autonome, mature et émotionnellement équilibré.

En bref, l’attachement représente tout pour un enfant. Tout. Je ne pourrais jamais écrire assez longuement sur l’importance de l’attachement. Le parent est la boussole de l’enfant.

Le paradoxe de l’affaire…

Bon, lorsque l’attachement est enfin solide et accompli depuis plusieurs années, on doit le dissoudre, le déconstruire, le démolir. Eh oui! C’est bien ça. Holà! Doucement quand même. Heureusement, le détachement n’est pas un processus à hâter. C’est un processus naturel que l’on accueille, sans résister.

C’est que l’enfant a grandi, grandi, grandi et… il est devenu un jeune prêt à être responsable et débrouillard. Un jeune prêt à se sentir libre de devenir qui il veut devenir. Un jeune prêt à prendre des décisions importantes sur sa vie. Le parent peut lui concéder de l’espace et lui accorder de la validation pour que cela ait lieu. Naturellement.

Puis, il n’y a pas de quoi s’inquiéter: la dépendance absolue déguerpit lors du détachement, mais l’amour et l’affection demeurent. L’influence du parent prend moins de place qu’auparavant, mais les graines ont été semées.

À quand le détachement?

À mesure que l’enfant croît, un détachement naturel et progressif prend place. Bien entendu, le temps propice au détachement varie selon les enfants, les parents. Les auteurs Neufeld et Maté expliquent bien comment reconnaître qu’un enfant est prêt pour ce détachement: «Dans l’utérus, le fœtus a besoin d’un lien physique jusqu’à ce qu’il soit suffisamment viable pour naître. De même, nos enfants ont besoin d’être psychologiquement attachés à nous jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de se tirer d’affaire seuls, de penser par eux-mêmes et de trouver leur propre voie».

Lorsque l’enfant commence la période de l’adolescence, il s’agit généralement d’un bon temps pour amorcer un détachement.

Ce processus s’achève souvent lorsque l’enfant devient un jeune adulte. Par conséquent, lorsque l’enfant quittera la maison ou entamera une vie plus indépendante, tous (parents et enfant) seront prêts. Cela ne veut pas dire qu’il s’agira d’une transition facile et amusante, mais au moins, elle sera harmonieuse. L’acceptation sera au centre de l’envol du jeune – une acceptation des deux parties.

Parent un jour, parent toujours

Même si le jeune devient maître de sa vie, le parent peut toujours l’aimer et le soutenir. Le parent peut aussi faire entièrement confiance à son jeune et croire en ses capacités à créer sa propre vie. Le jeune aura tendance à avoir confiance en lui-même aussi. Permettons aux jeunes adultes de s’émanciper!

* * *

J’invite respectueusement vos partages et questions.

¹ Neufeld, G. et Maté, G. (2005). Retrouver son rôle de parent. Montréal: Les Éditions de l’Homme, p.37.