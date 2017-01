Les souhaits de 2017

BERNARD THÉRIAULT

«Il y a une fissure en toute chose, c’est ainsi qu’entre la lumière» – Leonard Cohen

Si l’on peut qualifier 2016 d’année de décadence, on ne peut qu’espérer de 2017 qu’elle nous emmène à tout le moins un peu de paix et beaucoup d’amour.

Ce que l’humanité tout entière a besoin en 2017, c’est du réconfort. Un grand câlin universel où la moitié de la terre sert chaleureusement l’autre moitié dans ses bras. Un peu naïf toutes ces belles phrases me direz-vous, mais je pense vraiment que par les épreuves et la violence de l’année qui se termine, on peut trouver de l’espoir.

En écoutant la radio cette semaine, je suis tombé sur un reportage racontant l’histoire du lieutenant Stanislas Déry, commandant à bord d’une corvette canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Le 27 décembre 1944, son navire le St-Thomas coule un U-boat allemand au milieu de l’Atlantique. Faisant fi des directives de ses supérieurs dont les ordres sont de laisser les 55 rescapés à l’eau, le commandant Déry ordonne à son équipage de les recueillir sur son bateau, les sauvant inexorablement d’une mort certaine. S’ensuit une longue amitié entre le capitaine du U-boat et Déry, amitié qui persiste toujours entre les familles des deux soldats. C’est un récit émouvant où la dimension humaine a dépassé les conflits entre nations. C’est un exemple où malgré les pressions exercées, la compassion et le respect se sont imposés. Mon souhait le plus cher cette année, c’est que nous suivions ces mêmes sentiers.

Sur le plan politique, je souhaite également du plus profond de mon être que nos élus nous offrent la même ardeur au travail qu’ils ont mis au cours de la dernière année, mais avec peut-être un peu plus de transparence.

En politique fédéral, mon souhait le plus cher est de ne pas revoir les politiques rétrogrades du gouvernement Harper revenir dans le débat. Je souhaite à tous les candidats à la direction conservatrice de mettre davantage en évidence ce qui nous unit comme Canadiens que ce qui nous divise. Enfin, je souhaite au gouvernement Trudeau de continuer à mettre en place les valeurs canadiennes qu’on a failli perdre avec le gouvernement précédent et de faire en sorte que nous ne soyons pas trop contaminés par la nouvelle administration américaine.

Sur la scène provinciale, je souhaite que le gouvernement Gallant continue sur la trajectoire sur laquelle il a mené la province au cours de la dernière année. C’est un chef plus sûr de lui qui a terminé l’année. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il poursuive son bon travail.

Au chef conservateur, je serai bon joueur et lui souhaite pour l’année qui s’en vient un bon professeur de français et de bonnes cartes routières. Je lui rappellerai, ainsi qu’à Dominic Cardy, que les électeurs n’aiment généralement pas les vire-capot. Parlez-en à Kelly Lamrock et Bev Harrisson.

Je termine en osant une prédiction. Malgré ses déclarations récentes, Yvon Godin sera candidat à la chefferie du Nouveau Parti démocratique. On me dit qu’il s’ennuie beaucoup de la politique!

Bonne année quand même!

JEANNOT VOLPÉ

Une nouvelle année qui commence nous permet de faire un retour en arrière avec un regard rempli d’espoir pour l’avenir.

Plusieurs décisions en 2017 seront influencées par des actions et des directions prises en 2016. Comment les familles du N.-B. pourront-elles s’ajuster à des taxes et des coûts d’énergie plus élevés? Les libéraux et les élites socialistes vous diront que des octrois seront disponibles pour les aider. Les progressistes-conservateurs demanderont d’où viendra l’argent pour financer ces octrois, car rien n’est gratuit.

Je souhaite que 2017 soit l’année où nous reviendrons à la réalité et que les fausses nouvelles perdront enfin de leur charme. Tout comme le mentionne Chantale Paulin dans sa chronique du 5 janvier 2017 publiée dans un hebdomadaire francophone, il faut arrêter de faire l’éloge de ce qui n’est pas vrai.

Je souhaite que la population questionne les nouvelles au lieu de les avaler. Il y un nombre croissant de fausses nouvelles et de demi-vérités en circulation. Les médias sociaux et même les gouvernements utilisent de plus en plus cette stratégie, répandue par la suite par nos médias nationaux et qui attirent les émotions au lieu du raisonnement.

Je souhaite qu’en 2017, nos personnes en position d’autorité prennent des décisions en toute intégrité et connaissance de leurs dossiers. Des décisions prises en 2016 ont certainement créé des doutes. Les mots «je ne savais pas» sont revenus beaucoup trop souvent. Que ce soit des ministres qui disent publiquement qu’ils et elles «ne savaient pas» les détails d’une entente sur le chantier naval de Bas-Caraquet, mais ont pourtant accepté de financer par quelques dizaines de millions de dollars. D’autres ministres «ne savaient pas» les détails d’un programme d’aide aux étudiants postsecondaires.

Un autre ministre «ne savait pas» que des élèves francophones et anglophones partageaient les mêmes autobus, et ce avec le consentement des parents. La ministre des Finances «ne savait pas» que des ententes permettaient des réductions ou exemptions de taxes. Une juge du N.-B., dans un dossier impliquant la province, «ne savait pas» que son mari travaillait pour le gouvernement du N.-B. lorsqu’elle a accepté d’entendre une cause. Elle l’a seulement découvert quelques mois après avoir entendu la cause qui a coûté des dizaines de milliers de dollars. Même le premier ministre Gallant «ne savait pas» que l’entente pour les transferts en santé était une perte majeure pour le N.-B. ou encore «ne savait pas» qu’il rêvait en couleur avec son annonce de voiture électrique, selon John Clark, concessionnaire automobile de Fredericton. Est-ce qu’ils et elles ne savaient vraiment pas, ou tout comme pour la décision de Atcon, ils et elles ont décidé de politicailler aux dépens de la population.

Je souhaite que nos élus réalisent que l’élection de M. Trump fait partie d’un mouvement mondial. Les idéologies socialistes sont allées trop loin et la population perd confiance dans les messages erronés et mensongers qui sont vendus comme des vérités, mais sans fondement.