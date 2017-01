Tango libéral

Dominic LeBlanc et Brian Gallant (que l’on voit ici en compagnie du ministre des Transports et de l'Infrastructure, Bill Fraser) dansent un tango politique à deux.. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

On savait que les liens unissant les libéraux de Justin Trudeau et de Brian Gallant étaient forts. Idéologiquement et personnellement, ça clique.

Mais ces dernières semaines, cette proximité est devenue plus évidente que jamais.

Deux événements illustrent bien la dynamique actuelle.

Il y a d’abord l’entente bilatérale conclue en décembre entre le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral dans le dossier du Transfert canadien en matière de santé.

En faisant voler en miettes le front commun qui unissait les provinces, Brian Gallant a rendu un fier service à son ami Justin Trudeau. Tout ça en échange d’une augmentation qui, aux dires de l’économiste Richard Saillant, n’est finalement pas si alléchante qu’on veut nous le faire croire.

Puis, vendredi, le renvoi d’ascenseur est arrivé lorsque Dominic LeBlanc a débarqué chez nous avec son gros chéquier pour annoncer qu’Ottawa consacrera 125,2 millions $ aux travaux d’amélioration de la route 11.

Cette annonce est tombée pile pour les libéraux de Brian Gallant. L’année commence, on sort à peine de notre coma de dinde et de patates pilées et personne n’a vraiment la tête à la politique.

Avant que l’on ait le temps de s’y replonger et de penser à leurs gaffes des derniers mois ou au budget qui sera déposé le 31 janvier, ils marquent des points.

Une chose est claire: les libéraux provinciaux et fédéraux sont au diapason ces derniers temps.

En gros, Justin Trudeau peut compter sur la loyauté de Brian Gallant tandis que ce dernier obtient en échange des os sur lesquels se faire les dents.

Si la tendance se maintient, cette dynamique aura pas mal d’influence sur la politique provinciale au cours des prochains mois, à l’approche des élections de 2018.

Justin Trudeau et Brian Gallant dansent le tango à deux. Pour l’instant, ils ne se marchent pas sur les pieds et ils gardent le rythme.

Tant que l’idylle dure, Blaine Higgs sera relégué au fond de la salle, à maugréer dans sa moustache.