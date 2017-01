Vertus des «cures de détox»: mythe ou vérité?

Les pâtés à la viande, les tourtières, les petites bouchées, la bûche de Noël, les rouleaux impériaux, les chocolats et les boissons alcoolisées ont été mis au menu un peu plus souvent que d’habitude ces dernières semaines.

Après les excès alimentaires du temps des fêtes, plusieurs se tourneront vers des «cures de détoxication», qui promettent de désengorger le foie et de vous redonner bonne mine! Ces cures de purification semblent tout indiquées pour faire le grand ménage cellulaire. Jus verts et comprimés hautement laxatifs, tous promettent d’éliminer les toxines, de vous redonner de l’énergie, d’éliminer les ballonnements, les poches sous les yeux, faire perdre du poids et quoi encore!

Mythes ou vérité? Faisons le point.

A-t-on besoin de détoxiquer son corps après des excès alimentaires?

La réponse est NON, car la détoxication, c’est justement la fonction principale du rein et du foie. Ces deux organes métabolisent et éliminent lesdites toxines de l’organisme par l’urine et les selles. Et en plus, ils sont autonettoyants. Alors, nul besoin d’avoir recours à des cures de détoxication. Le corps humain est une machine formidable, n’est-ce pas?

Oui, mais, nous dit-on, les produits sont naturels!

Il faut se méfier du mot «naturel» employé pour désigner ces produits. Même s’ils sont naturels, certains ont des effets laxatifs très puissants, engendrant de la diarrhée, une irritation de l’intestin, une déshydratation, une carence de calories et de nutriments et une fonte musculaire faisant croire que la perte de poids est le résultat de l’élimination des méchantes toxines. Tout cela cause souvent plus de tort que de bien. Et les conséquences peuvent être encore plus importantes, si plusieurs types de produits de détoxication sont utilisés en même temps (jus, tisanes, ampoules, comprimés, etc.).

Reconnaissez aussi que ces «cures de détox» ne sont pas données! Selon la marque de commerce et la nature des produits, elle peut coûter très cher, alors que le processus de détoxication est assuré gratuitement par deux bénévoles exemplaires: le rein et le foie. Je vous conseille de garder votre argent pour une cause plus utile!

Et qu’en est-il des smoothies verts que vous faites à la maison, à base de fruits, de légumes feuillus, de graines de chia, de boissons végétales et autres? Ne vous en inquiétez pas, puisque ces boissons ne tombent absolument pas dans la catégorie des produits «détox» commerciaux. Comme les smoothies maison n’engendrent pas les symptômes d’une détox, continuez d’en boire si cela vous fait plaisir!

Les solutions?

Peu importe le type de «cures» que vous choisissez, vous ne pourrez pas y adhérer pour toujours. On a beau boire du jus vert et avaler des pilules, qu’on le veuille ou non, les vieilles habitudes de vie (qui sont les premières responsables du désir d’entreprendre une cure) reprendront le dessus un jour ou l’autre. La cure s’avère donc une solution de très courte durée, si l’on peut l’appeler une solution!

Alors, quelle est la meilleure solution pour mieux se sentir? La réponse est simple: assurez-vous que votre style de vie est régi par une «cure quotidienne de gros bon sens»! Et pour des résultats de longue durée, adhérez-y pour la vie! Quelques trucs simples:

Éliminez le plus possible de votre menu les produits ultratransformés (souvent très riches en sodium, en gras, en sucre, en additifs alimentaires, en ingrédients suspicieux et pauvres en fibres alimentaires);

Buvez de l’eau tous les jours;

Misez sur les végétaux quand vous planifiez vos repas (légumes, fruits, légumineuses, soya, noix, graines, produits céréaliers entiers, etc.);

Faites de l’activité physique plusieurs fois par semaine;

Écoutez vos signaux de satiété;

Dormez suffisamment;

Entourez-vous de gens qui vous font du bien.

Prendre soin de son corps quotidiennement, voilà ce qu’il faut faire pour déborder de santé!

AVIS: En tant que professionnelle de la santé, je n’appuie aucunement le commerce des cures de détoxication. Cependant, si vous optez pour une cure, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer quoi que ce soit.

Bon samedi!