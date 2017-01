Trop, c’est Trump

Une habileté super utile dans la vie, c’est de savoir quand on est arrivé au point «trop». On risque de tous y arriver cette semaine avec l’inauguration du prochain leader de notre pays voisin.

En plus de dominer complètement les médias américains qu’on consomme, ce Cheetos ambulant récemment élu semble occuper chaque centimètre de nos préoccupations. La situation est amplifiée par nos médias sociaux, où sa face et son nom apparaissent partout, et où chaque clic qu’on accorde à la question remplit les poches de quelqu’un, quelque part, et ajoute à la profitabilité de cette image de marque.

C’est la faute à toutes sortes de choses, semblerait-il. C’est la faute des racistes. C’est la faute du manque d’éducation. C’est la faute de l’autre candidate. C’est la faute aux médias sociaux. C’est la faute de ceux qui en parlent trop. C’est la faute de ceux qui n’en parlent pas assez. C’est de leur faute. C’est la nôtre.

Peut-être qu’on est simplement témoins du déclin de l’empire américain, et que l’événement est plus spectaculaire que prévu. En fait, c’est carrément un spectacle.

Pendant qu’on continue à être hypnotisés par le théâtre de l’absurde dans lequel semble figurer la tangerine vivante qui a été élue, le monde continue. En plus de masquer d’autres facettes importantes de la politique américaine, comme la cinquantaine de projets de loi antiavortement déposés la semaine passée, ce spectacle consomme une trop grande part de notre conscience collective.

Ce ne peut pas être sain d’être tous obsédés avec la politique d’un pays dans lequel on n’habite pas. On ne peut plus laisser ce cirque dicter nos émotions et décider quelle quantité d’espoir on a pour l’avenir de la planète. Restons informés, mais réalisons que trop, c’est trop, et qu’on a des vies à vivre.

Arrêtons de tout lire et de tout partager.

Dans ce contexte de saturation médiatique totale, j’ai été ravie de trouver une extension pour mon fureteur web qui enlève de Facebook toute mention du cheddar-en-chef. En l’installant, je me ménage d’être exposée à encore plus de contenu sur la question.

Trump, c’est trop.