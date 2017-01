Gueule de bois planétaire

Dans une pub de CNN annonçant sa diffusion des cérémonies d’investiture du futur président Trump, on peut voir, à vue de drone, une partie du chapiteau sous lequel elle assurera cette couverture de l’événement. Ça ressemble à s’y méprendre à un chapiteau de cirque.

C’est très approprié, parce que l’événement a un côté carnavalesque que seuls les Américains, me semble-t-il, sont capables de mettre en lumière avec ce savant mélange de panache solennel et de kitsch hollywoodien.

Cependant, malgré tout ce brouhaha médiatique, l’événement ne suscite pas l’engouement populaire qui a pu marquer l’assermentation d’autres présidents, en particulier celle du président Obama. Les sondages pré-inauguration le démontrent clairement: la cote de satisfaction à l’égard de Trump, en ce qui a trait à la transition présidentielle, est cruellement inférieure à celle d’Obama en 2009. Naturellement, Trump a réagi en affirmant que ces sondages étaient truqués…

Truquées ou non, ces données sont faciles à comprendre, car Donald Trump, malgré sa promesse de travailler à rassembler les Américains, n’a de cesse, depuis l’élection du 8 novembre dernier, de lancer sur Twitter des gazouillis abrasifs qui alimentent l’actualité en hérissant le poil de tout un chacun.

***

Il en est ainsi de plusieurs de ses nominations à des postes clés de la Maison-Blanche et de son gouvernement, généralement révélées entre deux cocoricos aux médias agglutinés dans la Trump Tower de Manhattan.

Elles suscitent inquiétude et controverses, projetant l’image d’une transition échevelée basée sur l’impétuosité instinctive qui semble être une clé de l’énigme psychique du futur locataire de la Maison-Blanche.

Et c’est sans compter les fléchettes qu’il envoie à gauche et à droite contre les médias et l’administration Obama, en particulier les services de renseignements, et contre nombre d’alliés des États-Unis, que ce soit l’Union européenne, ou l’OTAN, ou, ces derniers jours, Angela Merkel et l’Allemagne. Sans oublier, non plus, ses piques renouvelées contre la Chine.

Tout cela, en contraste sidérant avec ses mamours réitérées à l’égard de Vladimir Poutine, considéré, jusqu’à l’arrivée de Trump, comme l’adversaire le plus coriace du pays et, selon les services de renseignement des États-Unis, comme le marionnettiste en chef de cette récente élection américaine.

***

Oui, la planète s’embarque sur un tour de manège en montagnes russes! Même que Poutine a senti le besoin de venir huiler la machine, en début de semaine, en prenant officiellement la défense de Trump, accusant du coup le camp Obama de tenter de miner la crédibilité de son successeur, alors que si quelqu’un mine la crédibilité de Donald Trump, c’est bien Donald Trump lui-même!

Prenons-en notre partie: Trump s’amène à la Maison-Blanche avec la grâce du fameux éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine. Évidemment, il ne fait aucun doute dans sa tête que c’est nous qui payerons les pots cassés. Comme il veut que le Mexique paye pour le nouveau mur de la honte qu’il entend ériger aux frontières mexicaines. Et comme il veut que les pays arabes paient pour le terrorisme islamique et les conflits qui déchirent le Proche-Orient. Et comme il veut faire payer aux pays exportateurs sur le marché américain le prix des délocalisations américaines causées par une mondialisation amplifiée par les traités de libre-échange… signés par les États-Unis!

Toutefois, nonobstant ces considérations toutes plus épeurantes les unes que les autres, bien malin qui pourrait prédire ce que sera la présidence Trump.

Il surprendra. Ça, personne n’en doute. Mais il pourrait nous surprendre de manière positive, avancent certains analystes. Ils sont peut-être sous l’effet d’un cannabis haut de gamme comme on en trouve en vente libre dans de plus en plus d’États américains. En attendant, on ne demande qu’à y croire! Et ce sera plus facile à croire quand le gouvernement Trudeau aura légalisé ici aussi ladite substance porteuse de nirvana!

***

Vous aurez peut-être noté que cette semaine je n’utilise aucun adjectif péjoratif pour nommer Donald Trump. Bref: je l’appelle par son nom.

C’est une décision que j’ai prise au lit, en lisant, l’autre soir. Je lisais «Ivres paradis, bonheurs héroïques», un livre récent du célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, dans lequel il parle de la nécessité pour les enfants écorchés par la vie de trouver un héros pour se construire, parce que le héros alimente l’imaginaire et l’espoir.

Et toujours selon Cyrulnik, les peuples aussi ont besoin de héros. Mais on doit apprendre à faire la différence entre les bons héros, ceux qui font rêver, et craindre les faux héros, ceux qui tuent l’espoir.

L’Acadie a son héros incontesté: Louis Robichaud. Comme le Québec a son René Lévesque. Et le Canada, son Pierre Trudeau.

Il se pourrait donc qu’actuellement, pour bon nombre d’Américains, Donald Trump fasse aussi figure de héros. À chacun de juger s’il s’agit d’un bon ou d’un faux héros, mais il m’est apparu que lorsque je l’affublais de surnoms péjoratifs, je faisais exactement ce que je lui reproche de faire à l’égard de ses adversaires ou de ses contradicteurs. Dont acte.

***

Qui est Donald Trump? On l’a décrit comme narcissique, mégalomane, mythomane, populiste, isolationniste, opportuniste, psychopathe, retors, menteur, fêlé de la cabosse. Mais il doit bien y avoir quelque chose qui fait qu’il ait pu passer à travers toutes ces tares supposées pour aboutir à la présidence des États-Unis!

Il n’est ni un authentique républicain ni un vrai démocrate. Est-il de droite ou de gauche? Nul ne le sait. Et lui-même l’ignore probablement.

Et s’il représentait le type de personnalité politique qui correspond à l’air du temps? Pire: le type de personnalité politique de l’avenir?

Car ceux qui semblent avoir le haut du pavé en politique, dans ce temps-ci, ce ne sont pas nécessairement ceux qui s’identifient à la droite du centre ou à la gauche du centre, mais ceux qui sont assez téméraires pour voguer plutôt vers les extrêmes en tourbillonnant.

Quoi qu’il en soit, depuis l’élection de Trump, la planète a la gueule de bois. Et elle risque de l’avoir pendant quatre ans. Vivement une aspirine!

Han, Madame?