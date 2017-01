C’est quoi au juste la Coupe Allan?

Plusieurs amateurs de hockey senior ne semblent pas comprendre le concept du tournoi de la Coupe Allan, qui sera présenté du 10 au 15 avril au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.

Sachez d’abord que, même si Hockey Canada ne cherche pas vraiment à éviter la confusion, la Coupe Allan n’est pas un championnat canadien.

Il s’agit en fait d’un trophée qui couronne la région du pays où se joue la quintessence du hockey senior.

C’est pourquoi la composition des équipes inscrites, à quelques exceptions près, n’a rien à voir avec le produit que les partisans ont encouragé pendant la saison et les séries éliminatoires.

En d’autres mots, les JC’s (club hôte), le Au P’tit Mousse de Lamèque et les quatre autres clubs qui seront à Bouctouche sont davantage des formations étoiles.

Ainsi, on permet à chaque équipe d’améliorer ses effectifs en allant piger dans les autres formations et ligues de son territoire. Et pour s’assurer que toute la crème du hockey senior soit réunie, Hockey Canada donne aussi la permission à chaque club d’ajouter six importés, peu importe où se trouve le joueur dans notre grand et beau pays.

Est-ce que c’est plus clair maintenant?

Le Titan en tête

Il se joue du gros hockey dans les Maritimes ces temps-ci et le confrère Mikaël Lalancette, de TVA Sports, en a fourni un bel exemple en publiant une statistique fort révélatrice, mardi, sur Twitter.

On y apprend que le Titan d’Acadie-Bathurst est l’équipe qui présente le meilleur dossier dans la LHJMQ depuis le 1er décembre. Ce n’est pas rien.

Pendant cette période, les hommes de Mario Pouliot ont récolté au moins un point dans 13 de ses 16 matchs pour un total de 24 points (11-3-2).

Même qu’avant les rencontres de mercredi soir (N.D.L.R. – les fiches ont été mises à jour), trois autres clubs des Maritimes figurent dans le top 6: les Screaming Eagles du Cap-Breton (17pj, 22pts, 3e), les Islanders de Charlottetown (15pj, 21pts, 4e) et les Sea Dogs de Saint-Jean (16pj, 21pts, 5e). Les Voltigeurs de Drummondville (16pj, 22pts, 2e) et les Cataractes de Shawinigan (16pj, 21pts, 6e) complètent ce top 6.

Giovanni Fiore

Le 5 janvier 2013, dans ce qui sera l’une des pires transactions de l’ex-propriétaire Léo-Guy Morrissette, l’attaquant Giovanni Fiore, alors âgé de 16 ans, prend la route de Drummondville en compagnie de choix au repêchage.

En retour, l’équipe obtient le vétéran Marc-Olivier Brouillard, un bonhomme qui, malgré un beau talent offensif, n’avait juste pas le goût de jouer à Bathurst.

Il demandera d’ailleurs une transaction quelques mois plus tard et le Titan le refilera aux Olympiques de Gatineau.

Pourquoi je vous parle de tout ça?

Parce que Giovanni Fiore est aujourd’hui le meilleur buteur de la LHJMQ avec 36 réussites avec les Screaming Eagles.

Imaginez le Titan avec Fiore, en plus de Christophe Boivin et Jeffrey Viel. Les trois gars sont parmi les 10 meilleurs buteurs de la ligue.

Comme quoi les meilleures transactions sont souvent celles qu’on ne fait pas.