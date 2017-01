Aux amateurs de répondre

Je le sais d’avance: on nous reprochera certainement de taper encore une fois sur le clou du Titan d’Acadie-Bathurst. D’être «trop négatif». Mais la réalité est ce qu’elle est: nous ne sommes pas des meneuses de claque à écrire dix fois par jour «Go! Titan Go!». Nous n’avons pas à l’être. Alors, la question est entière et mérite d’être posée, n’en déplaise à certains: pourquoi les amateurs refusent toujours d’aller appuyer en plus grand nombre une équipe en nette progression et qui montre la meilleure fiche de la LHJMQ depuis le 1er décembre?

On a beau se gratter la tête à travers le peu de cheveux qu’il nous reste sur le coco, ça demeure une énigme. Ou du moins, une grande interrogation.

Car dans les sept dernières semaines, la formation de Mario Pouliot trône au sommet du circuit Courteau avec un rendement exceptionnel de 11 victoires, seulement trois revers et deux défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

Une fiche de 24 points sur une possibilité de 32.

Un dossier qui lui a permis de quitter les bas-fonds du classement pour se retrouver en septième position.

Comme revirement de situation, c’en est tout un.

Cette formation montre des statistiques éloquentes depuis le début de la campagne. Ses 170 buts marqués la placent au troisième rang, à égalité avec les Sea Dogs de Saint-Jean avant les rencontres de vendredi. Seuls les Screaming Eagles du Cap-Breton font mieux, avec 180 filets.

Remarquez que l’on parle de trois clubs de la division des Maritimes, certes la plus forte dans la LHJMQ cette saison.

Christophe Boivin et Jeffrey Truchon-Viel figurent dans le top 10 des meilleurs buteurs. Sans oublier Antoine Morand, bien placé selon la centrale de recrutement des joueurs nord-américains de la LNH.

Pourtant, on remarque – encore – de nombreux sièges vides dans le Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.

*****

Voici quelques statistiques. Elles viennent du site de la LHJMQ. Donc, ne venez pas dire qu’on a inventé tout ça. Que c’est «encore de notre faute».

Du 30 septembre au 30 novembre, le Titan a disputé 12 rencontres à domicile. Il a attiré un total de 19 757 spectateurs, avec deux rencontres au-dessus de 2000 amateurs (2841 au match d’ouverture locale et 2100 le 14 octobre). Ça donne une moyenne de 1646 spectateurs, une hausse somme toute intéressante, quoiqu’encore modeste, de 130 par rapport à 2015-2016 (1518).

Du 1er décembre jusqu’à aujourd’hui – soit durant cette séquence exceptionnelle -, Acadie-Bathurst a joué 10 fois à domicile, attirant un total de 15 690 amateurs, pour une moyenne de 1569 par match. Donc, en plein succès, ce club attire moins que pendant qu’il peinait à aligner deux victoires de suite. Admettez que c’est troublant.

Heureusement, le vent semble tourner de bord car, dans les cinq derniers programmes locaux, 8769 personnes ont franchi les guichets (moyenne de 1753).

Les propriétaires de l’équipe ont souvent mentionné que pour atteindre le seuil de la rentabilité, il fallait une moyenne de 2000 spectateurs par match. Pour y arriver, ils devront obtenir une moyenne de 2712 dans les 12 parties encore à jouer la maison. Et si nous réduisons ce seuil à 1800 (compte tenu du fait que l’équipe a vendu ses loges), il faudra alors 2146 partisans en moyenne dans l’amphithéâtre de Bathurst pour y arriver.

C’est faisable certes. Surtout avec le rendement actuel de l’équipe.

Mais admettez qu’on joue encore avec le feu.

Une autre recherche montre que le Titan a attiré 1800 amateurs et moins à 19 reprises depuis le début de la campagne. C’est le pire rendement de la ligue aux guichets, précédant les Foreurs de Val-d’Or et le Drakkar de Baie-Comeau (17 chacun). Ensuite, il faut se rendre à Blainville-Boisbriand, pourtant une puissance, et à Gatineau pour constater que l’Armada et les Olympiques ont enregistré huit foules sous cette norme.

C’est beaucoup.

Même les Wildcats de Moncton, de loin la risée de la LHJMQ cette saison, n’ont pas atteint une seule fois ce record de médiocrité, leur «pire» foule ayant été de 2752 amateurs le 3 novembre.

Chose certaine, il semblerait que l’ensemble des équipes du circuit Courteau doivent composer avec des baisses d’assistance et souffrent de la présence d’une grande vedette pour attirer les amateurs. Le dernier à l’avoir réussi a été Sidney Crosby. C’était il y a 12 ans. Ça fait longtemps. Très longtemps.

Sans oublier que l’offre du hockey est de plus en plus forte. Tous les soirs, il est possible d’assister, bien assis dans son salon, plusieurs matchs de la Ligue nationale de hockey devant son téléviseur. Donc, pas besoin d’aller dépenser une petite fortune pour aller se geler les pieds et les fesses dans un aréna sans ambiance.

Mais à Bathurst, il y a autre chose, c’est certain.

*****

Est-ce encore le spectre de Léo-Guy Morrissette qui effraie les amateurs tel un Voldemort dans la saga Harry Potter? Est-ce que les années perdantes et de reconstruction en succession ont fini par avoir raison des plus fidèles partisans? Ont-ils lancé la serviette? Est-ce que le produit du hockey junior majeur n’intéresse plus la communauté?

Est-ce qu’il faut dorénavant se fier à de l’animation entre les périodes et un concours populaire (une chasse à l’as, une bonne idée) pour attirer les gens plutôt que le produit sur la glace? Si c’est le cas, ça démontre que le malaise est plus profond qu’on le pense.

La communauté de la région Chaleur, du Restigouche, de la Péninsule acadienne et même de Miramichi a encore plusieurs matchs cette saison pour démontrer qu’elle tient vraiment à son équipe junior majeur. Car aux 12 rencontres locales qu’il reste au calendrier régulier, il y en aura quelques-uns pendant les toujours très excitantes séries éliminatoires, c’est certain. Mais combien seront-ils? Les rares fois que le Titan a joué en première ronde, il n’a pas attiré de grandes foules. Était-ce parce que cette équipe était perdue d’avance? Les amateurs seront-ils également plus nombreux la saison prochaine, alors que tous les experts sont d’avis que cette équipe pointera au sommet du circuit Courteau?

Au hockey, on a toujours pensé que la victoire attirait les foules. Et si ce n’était plus le cas? Parlez-en aux Commandos de Dieppe…

Aujourd’hui, ce n’est plus une question de qui a fait quoi pour se mettre les amateurs à dos. Laissons donc la rancoeur de côté.

Cela a pris du temps, mais le Titan a rempli sa part du marché. Enfin! Aux amateurs de répondre maintenant.