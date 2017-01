La virée de Justin Trudeau au Nouveau-Brunswick

BERNARD THÉRIAULT

La visite de Justin Trudeau au Nouveau-Brunswick confirme qu’il est toujours aussi populaire dans les provinces atlantiques, ce qui fait rougir d’envie les conservateurs qui durant le règne de Stephen Harper n’avaient aucun accès à leur chef. Celui-ci, on s’en souvient, fuyait comme la peste le vrai monde, et n’aurait pas, pour aucune raison, osé prendre un bain de foule!

Dans le cas de Trudeau même ses plus virulents critiques reconnaissent qu’il n’hésite pas à se mélanger à des foules non filtrés.

De plus, on reconnaît qu’il répond avec beaucoup de patience et de tact aux questions des citoyens venus le rencontrer.

Après avoir fait le grand tintamarre à Caraquet pendant la campagne électorale de 2015, il aurait lui-même décidé de revenir ici l’année suivante, tellement ce rassemblement l’a impressionné. Cependant, il ne faut pas être dupe et reconnaitre que cette tournée impromptue de Trudeau junior a des visées très précises; redorer un blason qui fut quelque peu terni au cours de l’automne par ce que l’on peut qualifier d’une légère déconnexion du premier ministre à l’égard du bon peuple.

D’abord, il s’est fait prendre les deux mains dans le pot de biscuits quand il a participé à des collectes de fonds avec de riches personnes d’affaires à Toronto. Ensuite, il nous est apparu un peu naïf quand il a tenté de justifier ses vacances aux Bahamas, sur l’île privée de l’Aga Khan. Ce riche leader spirituel serait un vieil ami de la famille, selon Justin Trudeau. Ami peut-être, mais ceci ne devrait pas empêcher notre jeune premier ministre de se rappeler qu’il est maintenant au service de l’État, et non plus le porte-parole d’une famille dont le père fut célèbre.

Sans excuser le geste de Trudeau, on peut peut-être l’expliquer. D’abord il faut rappeler aux lecteurs que le premier ministre n’est pas autorisé à se déplacer sur des vols commerciaux et qu’il ne peut, pour des raisons de sécurité, faire comme des millions de Canadiens, c’est-à-dire de s’installer dans un hôtel tout compris pour ses vacances.

Ceci a pour effet, bien sûr, de rendre attrayant l’invitation d’un ami qui possède une île dans les Caraïbes. Cependant on s’entend que très peu de nous avons des amis de ce genre et que, pour donner l’exemple aux Canadiens, le premier ministre aurait pu faire mieux. Terminons en disant que Trudeau n’a rien fait d’illégal ici, mais qu’il a manqué une occasion de se rapprocher du peuple. Voilà pourquoi il décide en ce début d’année de nous payer une petite visite, ce qui est tout en son honneur.

Je reviens sur ses détracteurs pour dire que je préfère de loin un premier ministre qui a des amis comme l’Aga Khan et Fidel Castro, plutôt qu’un leader comme Stephen Harper qui faisait des réunions au Nouveau-Brunswick cachés dans les entrepôts de vous-savez-qui à Saint-Jean où l’on retrouvait plus de policiers que de vrai monde.

Non! Avec ce que l’on vit présentement chez nos voisins du Sud, je ne changerais pas mon premier ministre pour leur président.

JEANNOT VOLPÉ

La troupe de théâtre du Parti libéral fédéral était en tournée au N.-B. cette semaine. Sous l’habile direction du professeur de théâtre Justin Trudeau et avec le soutien des médias nationaux, ce fut un succès éclatant.

Le charme de M. Trudeau et les occasions de selfies produisent des taux de popularité très élevés en Atlantique, ce qui est fort apprécié par le Parti libéral fédéral.

Selon les commentaires entendus, les femmes le trouvent bien sexy et charmant durant ses actes théâtraux. Il en ressort aussi que la plupart ne sont pas impressionnés par ses messages. C’est un peu le retour au cinéma muet où les gens aiment le regarder en fermant le son du téléviseur.

Les libéraux fédéraux ont compris que M. Trudeau est un bon outil de promotion pour le parti, mais questionnable pour diriger à Ottawa.

Le jeune premier ministre élevé dans la dentelle n’a pas l’habitude d’être redevable de ses actions ou d’être évalué continuellement. La glorification que M. Trudeau a faite de Fidel Castro, qu’il voyait comme un héros, a créé de fortes réactions de la part de Cubains maintenant résidants du Canada et qui ont vécu sous son régime dictatorial qui ignorait souvent les droits de la personne. Si l’on ajoute la tache de la taxe sur le carbone aux autres petites taches sur l’image du Parti libéral, le portrait qui se dessine n’est pas aussi beau que les jours ensoleillés annoncés par M. Trudeau.

La prestation de M. Trudeau était si bien préparée que c’était presque réel. Comme par magie, des personnes étaient assises afin de démontrer la diversité des cultures. De bonnes questions qui semblaient bien appropriées et qui ont couvert un éventail de sujets à l’exception de celles qui auraient pu infliger des blessures au Parti libéral.

Des dossiers comme les irrégularités dans les collectes de fonds, un pipeline ou encore ses vacances sous enquête n’ont pas faites la liste des questions choisies. Ce qui était important était le sourire, sa façon de montrer du doigt ou de placer son pouce comme Donald Trump. Après tout, la perception est beaucoup plus importante que la réalité pour les libéraux.

Toutes les annonces et la prestation théâtrale laissent présager une possibilité d’élection provinciale cette année. Il suffit de convaincre deux ou trois députés libéraux d’annoncer leurs retraits de la vie politique et le premier ministre Gallant pourra dire qu’une élection générale est plus justifiable que trois élections partielles.

Les bonnes nouvelles seront nombreuses en 2017. La taxe sur le carbone n’est pas encore en place et les progressistes-conservateurs ne semblent pas encore prêts pour une élection provinciale.

Les médias fédéraux qui ont déjà reçu près de 700 millions $ de M. Trudeau donneront, j’en suis convaincu, une bonne couverture, et ce, surtout si la nouvelle demande de 400 millions $ est acceptée elle aussi. Les nouvelles fausses ou fabriquées seront très populaires.