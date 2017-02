Deux mondes bien différents…

D’accord, on est une nation qui carbure au hockey. La plupart des petits garçons veulent devenir Sidney Crosby et les petites filles rêvent de ressembler à Marie-Philip Poulin. Sauf qu’il n’y a pas que le hockey qui passionne les jeunes athlètes.

Des jeunes comme Alain Doucet ou Marie-Christine Gendron ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, le même engagement dans leur sport, même s’ils et elles n’ont pas de patins dans les pieds.

Ça peut être difficile à comprendre pour les inconditionnels de notre sport national, mais ce sont l’heptathlon ou la gymnastique rythmique qui font triper Alain et Marie-Christine.

Et ils ne sont pas seuls.

Il suffit de regarder les chiffres des différentes associations sportives au Nouveau-Brunswick pour réaliser que les jeunes d’aujourd’hui ne se dirigent plus automatiquement vers le hockey.

Mais encore et toujours, la majorité des fonds alloués par les différents niveaux de gouvernement vont au hockey.

Quelques conversations avec des gens impliqués au sein des différents groupes suffisent pour comprendre qu’il y a pas mal d’argent versé dans le sport mineur, particulièrement au hockey.

Assez pour avoir des guerres de pouvoir et des luttes internes pour le contrôle de tout cet argent.

Pendant ce temps, les autres associations sportives se partagent des miettes.

La majorité de leur budget, les athlètes du saut à la perche ou de la gymnastique le doivent aux contributions de généreux donateurs ou des collectes de fonds organisées par les parents.

C’est triste, mais c’est la réalité.

Pourtant, tous ces athlètes ont le même potentiel que les hockeyeurs. Malheureusement pour eux, ils et elles ne sont pas assez habiles avec une rondelle.

C’est triste parce que ces athlètes suivent le même entraînement rigoureux que les hockeyeurs, le même régime de vie réglé au quart de tour.

La seule différence est qu’ils n’ont pas d’autobus pour leur permettre de participer à des événements loin de chez eux. Ils n’ont pas non plus d’uniforme ou d’équipement fourni par leur association. Ils ont encore moins des allocations de repas et de l’argent de poche.

Il fallait voir les parents travailler sans répit pour préparer le gymnase du CCNB de Dieppe en fin de semaine (à l’occasion des championnats régionaux de gymnastique rythmique) pour comprendre qu’on parle de deux mondes différents.

Certains s’affairaient à décorer le gymnase, certaines autres plaçaient les tables et d’autres passaient l’aspirateur sur le tapis.

Personne ne recevait le moindre centime, mais tous s’affairaient à la tâche avec le sourire.

Au bout du compte et malgré l’absence de moyens, on avait l’impression d’assister à un événement de calibre international tellement tout était absolument parfait.

Imaginez si ces parents dévoués et ces entraîneurs avaient droit à quelques dollars du gouvernement, de leur association ou de commanditaires pour organiser leur événement…