De la nécessité d’une enquête indépendante

Tout comme le Québec en 1998, le Nouveau-Brunswick a été aux prises avec une grave crise du verglas qui a laissé dans le noir et le froid des dizaines de milliers de citoyens durant plusieurs jours voire semaines. La péninsule acadienne a été particulièrement touchée par cette catastrophe naturelle.

Le gouvernement de Lucien Bouchard, devant l’ampleur et les répercussions de cette crise sur la société québécoise, avait mis sur pied une Commission indépendante dirigée par l’ingénieur Roger Nicolet qui avait été mandaté de mener une enquête sur les circonstances entourant la grave crise du verglas qui s’est abattue sur le Québec en janvier 1998.

Dans son rapport, la Commission avait interrogé la fiabilité du réseau d’Hydro Québec et blâmé l’efficacité de la Sécurité civile du Québec.

Le gouvernement de Brian Gallant aurait dû imiter le geste posé par Lucien Bouchard et nommer lui aussi une Commission d’enquête indépendante pour faire toute la lumière sur la gestion, par la province, de la crise du verglas de janvier.

Le gouvernement a plutôt décidé de demander une étude interne sous la «surveillance indépendante» de la greffière du Bureau du Conseil exécutif. Brian Gallant est le président du Conseil exécutif donc le patron immédiat de la greffière.

Il est encore trop tôt pour faire le bilan complet sur la catastrophe qui a frappé la province. Toutefois, on sait déjà que plusieurs personnes ont été gravement empoisonnées par le monoxyde de carbone et que certaines sont mortes. Les personnes les plus vulnérables comme les gens âgés, les enfants et les citoyens à faibles revenus vont mettre beaucoup de temps à se remettre de ce drame.

Au retour des députés à l’Assemblée législative, il y a fort à parier que l’opposition officielle voudra demander des comptes au gouvernement Gallant sur sa gestion de cette crise du verglas.

Pour ne pas tomber dans la partisanerie politique et les attaques personnelles, Brian Gallant devrait être ouvert à mettre en place une Commission d’enquête indépendante sur les événements tragiques qui ont frappé la province.