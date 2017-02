Les pentes abruptes de l’exil

Elle s’appelle Delphine et elle est âgée de 23 ans. Elle aimerait bien revoir sa mère un jour. Elle ne l’a pas vue depuis l’âge de 13 ans, quand elle a quitté le Rwanda avec quelques frères et sœurs. Est-elle Tutsi, Hutu, Twa?

– Je ne veux pas en parler.

D’accord, et nous revenons à des sujets plus anodins.

– Avec ta mère, vous ne skypez pas ?

– Non. Il faudrait qu’elle se déplace. Et il n’y a pas toujours d’électricité.

Delphine me dit avoir lu un livre sur l’investissement à la Bourse, que c’est quelque chose qu’elle veut faire.

– Pour m’établir financièrement. C’est mon besoin de sécurité.

– Tu ne poursuivras pas tes études ?

– Peut-être, un jour. Je ne sais pas encore dans quel domaine. Mais qui sait, je ferai peut-être carrière ici, chez Purolator.

– Tu es brillante, tu pourrais gérer cet endroit !

C’est chez Purolator que nous nous sommes connues. Elle partageait avec moi des trucs facilitant notre travail. Une fois, elle m’a fait googler «hora», un tubercule qui produit des feuilles gigantesques. Les deux, le tubercule et les feuilles, sont comestibles. Elle aurait bien aimé remanger de ces feuilles, comme jadis au Rwanda.

Aujourd’hui, trois ans plus tard, Delphine a 26 ans. Nous déjeunons chez Cora. Elle m’explique:

– Je ne voulais pas parler de ma nationalité parce que je voulais être perçue et traitée en être humain, comme les autres, tout simplement. Tutsi, Hutu et tout ça… cela me mettait hors de moi. Moi, je savais seulement que j’avais perdu mon père, mon frère et mon oncle.

– Oui, je comprends.

– Mais je pourrais en parler maintenant. Tu veux écrire un livre sur moi ?

Nous rions. Le fait demeure que Delphine gagne sa vie depuis l’âge de 16 ans.

– Mon frère ira voir ma mère au Rwanda en avril.

– Tu ne veux pas l’accompagner ?

– J’y ai pensé, mais c’est cher. Pas maintenant.

Ce que je comprends, c’est que la pente argent/sécurité sera abrupte longtemps.