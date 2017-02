Des Tigres en chute libre

Il est triste de voir les Tigres de Campbellton sombrer encore une fois dans les bas-fonds de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Cette organisation, jadis l’une des plus respectées du circuit et coiffée de deux championnats (1998 et 2004), n’a pas été l’ombre d’elle-même au cours des derniers 10 ans.

Depuis 2007, les Tigres n’ont pris part qu’à deux reprises (2015 et 2016) aux séries éliminatoires, chaque fois sous la tutelle de Troy Ryan et chaque fois éliminés dès la première ronde.

Deux campagnes qui avaient néanmoins ravivé les espoirs des partisans après sept saisons médiocres, pour ne pas dire pathétiques.

Malheureusement, Ryan, qui cumulait les doubles fonctions de directeur général et d’entraîneur-chef, a quitté le navire pour diriger l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans.

Et force est d’admettre que son successeur, Greg Leland, n’a pas joué de chance.

Pendant le camp d’entraînement, il a perdu les attaquants Gregor MacLeod et William Basque au profit de leur club junior majeur respectif, soit les Islanders de Charlottetown et les Olympiques de Gatineau.

Puis, dans les mois qui ont suivi, les défenseurs Andrew Picco et Francis Thibeault ont eux aussi été promus dans la LHJMQ, respectivement avec les Remparts de Québec et les Wildcats de Moncton.

Quand tu perds quatre éléments aussi importants, surtout qu’ils sont tous éligibles à un retour la saison prochaine, ça fait très mal.

Ça explique d’ailleurs pourquoi les Tigres ont pris la décision d’échanger avant le 10 janvier deux vétérans âgés de 20 ans, soit le gardien Christofer Langlais (Summerside) et le défenseur Jackson Atkinson (St. Stephen). Toutes les équipes du circuit auraient pris la même décision en pareille situation.

Le hic, c’est que ces deux transactions, particulièrement celle impliquant Langlais, n’ont à peu près rien donné aux Tigres dans l’immédiat, même en vue de la prochaine campagne.

Il est incompréhensible que pour Langlais, sans aucun doute leur meilleur joueur au cours des deux dernières saisons, les Tigres n’aient pu obtenir que deux joueurs obscurs âgés de 19 ans, un choix conditionnel de deuxième ronde en 2018 et des considérations futures.

Il est clair que Riley Ackerman, un gardien qui montrait un taux d’efficacité de ,817 avec les Western Capitals et qui n’a guère fait mieux depuis son arrivée à Campbellton (comme en témoigne son taux de ,788), n’a pas un grand avenir devant lui. Quant au défenseur Hunter McTague, on parle ici d’un bonhomme qui n’a toujours qu’un seul point en carrière dans la MHL.

Sans oublier que pour un club en reconstruction, le choix de 2e tour de 2018 est encore pas mal loin. Quant aux considérations futures, il est connu de tous à travers le circuit que ça cache la grande majorité du temps un montant d’argent. Bref, cette transaction est pour le moins douteuse sur le plan hockey.

Et que dire de cette drôle idée qu’ont eu les Tigres d’échanger leur premier choix – et celui de 5e tour – aux Wildcats de Valley, contre des sélections de 2e, 5e et 8e rondes en 2017 et une autre de 2e tour en 2018.

Vous me direz que deux choix de deuxième ronde valent bien un de premier tour, mais c’est faux. Surtout quand le dit-choix pourrait être le tout premier de l’encan.

Les Tigres seront-ils compétitifs en 2017-2018? On leur souhaite. Mais disons que les récentes décisions n’inspirent pas confiance.