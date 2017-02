Nous nous sommes battus pour que le formulaire long du recensement soit rétabli, on ne va pas aujourd’hui se plaindre de ses résultats, mais disons que les premières données ne portent pas aux réjouissances.

La population canadienne enfle dans l’Ouest, stagne au centre et dépérit en Atlantique. La population a eu beau augmenter, ces cinq dernières années, de près de 2% à l’IPÉ et à TN ainsi que de 1% en NÉ, elle a diminué au NB d’environ 1%, mais là n’est pas le plus grave. Plus inquiétant encore, le poids démographique de l’Atlantique se rétrécit: 11,6% en 1951 et 6,6% en 2016 (0,4% de moins qu’en 2011).

C’est donc notre pouvoir politique qui diminue d’autant, surtout quand on forme déjà un groupe minoritaire (n’ayons pas peur du mot!) au sein de la région. S’ajoute à cela une autre tendance préoccupante: de plus en plus de gens vivent en milieu urbain.

Faut-il s’asseoir pour pleurer? Et désespérer de notre avenir? Je ne crois pas. Pour attirer les nouveaux arrivants nous avons joué sur notre qualité de vie, notre nature et les possibilités qu’elles présentent.

C’est ainsi que plusieurs familles Amish ont quitté l’Ontario, où elles ne trouvaient plus de terres abordables, pour s’installer sur des fermes de l’Île du Prince-Édouard ou qu’une famille syrienne a pu ouvrir une chocolaterie en Nouvelle-Écosse, ce qu’elle aurait sûrement eu plus de mal à faire à Toronto.

Nous devons continuer à jouer cette carte maîtresse. Nous devons aussi réaliser, ensemble, que même si du jour au lendemain 90% de la population canadienne s’installait en ville, il faudrait bien la chauffer, l’éclairer et la nourrir, ce qui ne se fait pas facilement sur la rue Ste-Catherine, sur les bords de la 401 ou au coin de Portage et Main.

Revendiquons donc notre ruralité, nos champs de blé, d’orge, d’avoine de l’Île du Prince-Édouard, nos chutes Churchill au Labrador, nos marées de la Baie de Fundy, notre pétrole et gaz naturel de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse, nos vignobles, notre homard, nos huîtres, morue, flétan, moules de l’Atlantique et tout ce que notre environnement offre.

C’est dans ce superbe mélange de ressources indispensables au pays d’aujourd’hui et de demain que nous devons innover et entreprendre pour encourager l’immigration et assurer notre avenir.