Postvérité

À moins que vous ne viviez sous une roche depuis quelques mois, vous avez sûrement remarqué que Donald Trump a une relation plutôt ambiguë avec la vérité. À ses yeux, elle est facultative, malléable.

Il a le don de dire toutes sortes de faussetés et de ne pas du tout avoir honte lorsqu’il est pris la main dans le sac. C’est à la fois remarquable et terrifiant. Ça me fascine.

Certains analystes vont jusqu’à dire que l’on est maintenant dans une ère de «post-vérité». On en serait rendus là.

Les Américains, du moins une bonne partie d’entre eux, aiment évidemment les politiciens qui disent les soi-disant «vraies affaires». Une partie de nos voisins du sud respectent les élus qui n’ont pas honte de dire à peu près tout ce qui leur passe par la tête.

Et nous, de notre côté de la frontière, on regarde ça en secouant la tête et en s’estimant chanceux d’être à l’abri de tels dérapages.

Sauf que j’ai l’impression qu’on se conte un peu des histoires, perchés dans notre tour d’ivoire alors que nos propres élus essaient eux aussi de nous en passer des petites vites de temps en temps.

Prenez par exemple la campagne de publicité pour le site web empoisnb.ca, qui vantait les mérites de l’économie néo-brunswickoise et les quelque 3000 emplois disponibles

immédiatement dans la province.

Comme l’a découvert la CBC, ce nombre était exagéré, entre autres parce que la banque d’emplois comptait plusieurs annonces en double et en triple.

Et puis comme on l’a fait remarquer l’économiste Richard Saillant, notre économie est loin d’être en plein essor, quoi qu’en disent les publicités.

Lorsque des journalistes ont questionné le ministre Donald Arseneault (dont le ministère avait payé la publicité) à ce sujet, sa réaction a à peu près été un haussement d’épaules.

Et puis après? On est quand même loin des dérapages de Trump et de ses fiers à bras, non?

Oui oui, il ne faut pas perdre la carte. Mais on est tout de même sur une pente glissante.

Aujourd’hui, on parle d’une campagne de publicité. Demain il sera peut-être question de choses plus importantes.

Les politiciens sont comme bien des gens, offrez-leur un pouce et ils prendront un pied.