Aigles Bleu(e)s: le discours de l’excellence… sans les résultats

La pression sera forte sur les équipes de l’Université de Moncton lors des séries qui sont à nos portes.

C’est vrai pour le hockey masculin et le hockey féminin, mais aussi pour le volleyball féminin.

Les trois équipes du Bleu et Or ont connu une saison décevante à plusieurs égards.

C’est particulièrement vrai pour l’équipe de hockey féminin.

Même si l’équipe de Denis Ross aligne une dizaine de recrues, elle croyait bien faire partie des meilleures équipes du circuit.

Mais le manque d’attaque a cruellement fait défaut toute la saison et le Bleu et Or s’est retrouvé dans les bas-fonds du classement.

Quelques recrues sur qui on comptait beaucoup n’ont pas livré la marchandise, pas plus que les vétéranes de l’équipe.

Mais les deux récentes victoires ont ravivé l’espoir.

L’équipe poursuivra-t-elle sa montée en séries?

On pourrait dire un peu la même chose de l’équipe de volleyball féminin de l’U de M.

La troupe de Monette Boudreau-Carroll était pratiquement la même que celle qui a subi une défaite crève-coeur en quart de finale contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s au printemps.

C’est comme si l’équipe ne s’était jamais remise de ce revers difficile à avaler, alors que Moncton menait 2 à 0 avant de perdre les trois manches suivantes.

Comme si la guigne avait décidé de prendre le Bleu et Or en grippe pour la saison 2016-2017, avec notamment la blessure à l’épaule d’Alyssa Turenne.

Mais encore là, tous les espoirs sont permis pour l’U de M, qui regorge de talent.

Le scénario est similaire du côté de l’équipe de hockey masculin.

Même si l’équipe de Serge Bourgeois compte sur le meilleur trio du SUA – peut-être même du U Sports -, les Aigles Bleus se sont qualifiés pour les séries de peine et de misère.

Pour une institution qui parle constamment d’excellence lors de la conférence de presse du début de saison, les attentes seront élevées à l’endroit de ses trois équipes sportives au cours des prochaines semaines.

Sauf qu’il n’y aura pas de tremblement de terre dans l’édifice Taillon même si les trois formations devaient trébucher au premier tour.

Les jobs de Serge Bourgeois, de Denis Ross et de Monette Boudreau-Carroll ne sont pas en danger.

La direction de l’U de M est reconnue pour sa patience légendaire.

Tant que les équipes seront compétitives et éviteront les scandales, il n’y aura pas de changement de garde au sommet.

Sauf que les recruteurs des trois équipes ont du pain sur la planche dans les prochains mois pour permettre au Bleu et Or de retrouver un peu son lustre d’antan.

On ne cesse de nous casser les oreilles avec l’excellence à l’Université de Moncton. À un moment donné, il va falloir que les résultats suivent le discours.