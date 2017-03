Souvenir d’Italie

Il était 13h00, la faim commençait à se faire sentir.

Parmi les suggestions de restaurants à petit prix, notre livre-guide de voyage suggérait, entre autres, une osteria (taverne) établie depuis 1840, pas trop loin de la Piazza del Campo, la célèbre grande place de Sienne.

Bien que nous suivions le plan, nous avons l’impression de tomber sur la bonne adresse comme par miracle. Dans une toute petite ruelle, presque rien, un renflement dans un mur, une salle minuscule. Nous entrons.

Il y a peut-être trois tables, ce n’est pas clair, les gens s’assoient où ils le peuvent. Derrière un comptoir vitré, trois hommes préparent les assiettes que deux serveurs affairés distribuent par-ci par-là. La bonne humeur règne. Encore par chance, deux chaises se libèrent juste devant nous. À y penser aujourd’hui, c’aurait été l’occasion d’acheter un billet de loto.

Une fois assises, pas le temps de réfléchir, pas le temps d’essayer de verbaliser en italien ce que nous voulons. Heureusement, tout paraît bon. Au serveur qui attend notre commande nous pointons ceci, cela, bref, chacune une assiettée normale et un verre de vin. En deux et trois mouvements, il place devant nous les couverts.

Il y eût peut-être cinq minutes d’attente, le temps de se reposer un peu les jambes et d’observer le va-et-vient autour de nous. Et comme au ralenti, c’est à ce moment-là que j’ai vu: de la main gauche, le cuisinier souleva et approcha de lui le bol en verre contenant des morceaux de pommes de terre cuites. Puis, refermant la main droite comme amoureusement autour du manche de la cuillère à soupe d’argent, il se mit tout doucement à touiller les pommes de terre, comme pour les ré-enrober de l’huile accumulée dans le fond du saladier. Ensuite, toujours en maniant la cuillère délicatement, il prit soin, en cueillant les morceaux, de les presser soigneusement contre le bord du bol comme pour enlever le surplus d’huile. Il déposa ainsi deux ou trois morceaux de pomme de terre dans chaque assiette.

Jamais, ni avant ni après, je n’ai vu quelqu’un traiter des pommes de terre, ou le client, avec autant de tendresse.