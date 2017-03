Éduquer à la vigilance  

Pas plus tard que la semaine dernière, il était question dans cette chronique, de la lutte contre l’intimidation et la promotion du respect et de la tolérance. Dans l’édition de l’Acadie Nouvelle de mercredi, le journaliste Patrick Lacelle résumait une étude publiée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui démontre que le nombre de cas d’intimidation signalés était en baisse dans les écoles secondaires de la province.

Ce résultat est encourageant, mais bien qu’en diminution, l’intimidation demeure une réalité trop présente dans la vie de nos jeunes. L’intimidation n’est pas un phénomène nouveau, par contre, à l’ère numérique, sa portée est désormais exponentiellement plus grande. Nous parlons alors de cyber intimidation.

Personne n’est à l’abri. Une accolade anodine dans un bar, des enfants réunis autour d’un gâteau d’anniversaire dans une fête d’amis, des élèves dans un laboratoire, une personne dans son lit… Il suffit d’une photo hors contexte ou tout simplement modifiée par ordinateur et voilà une arme d’intimidation massive qui peut briser des vies lorsque mise en ligne.

Tout ce qui se retrouve sur votre téléphone intelligent, votre tablette, votre ordinateur ou tout autre appareil relié au réseau internet doit être considéré comme étant potentiellement susceptible de devenir public. Sans être paranoïaque, il faut donc faire preuve d’une extrême prudence et reconnaître que l’utilisation de la technologie numérique n’est pas sans risque.

Nous devons prendre très au sérieux les cas de cyber intimidation parce que les dommages peuvent être tragiques. Les cas de détresse psychologique ne sont pas rares dans pareilles circonstances. Cette détresse peut même mener jusqu’au suicide dans les situations les plus extrêmes. Les victimes se croient souvent seules et les intimidateurs profitent de ce sentiment pour les isoler encore davantage.

Les réseaux sociaux décuplent les effets dévastateurs des actes d’intimidation. Ce qui, un jour, peut être un geste intime entre deux personnes consentantes, peut, le jour suivant, devenir l’objet de chantage et de cyber agression carrément sur la place publique. Mais contrairement à la place publique physiquement accessible, le cyber espace permet à l’agresseur de rester caché comme le marionnettiste derrière son rideau. Seule la victime porte le poids de se retrouver à la vue de tous, vulnérable, manipulée par les ficelles numériques des médias sociaux.

L’agression ou la cyber agression, comme forme de violence, déshumanise la relation entre les personnes. L’agresseur considère sa victime comme un objet dont il peut disposer à sa guise. À ce compte-là, la violence peut être réelle autant que symbolique. Les employés-objets réduits à des chiffres dans un livre comptable. Les citoyens-objets que l’on peut déporter ou matraquer au nom d’une supposée sécurité publique. Ou encore, les femmes-objets réduites à jouer le jeu de l’hypersexualisation, en se sentant obligées d’être séductrices et disponibles en tout temps.

Il faut donc établir ou rétablir de saines relations entre les personnes en misant sur la prévention. L’école a un rôle central à jouer pour conscientiser les garçons et les filles et les guider vers l’adoption de comportements sains qui misent sur la dignité humaine. Une attention particulière doit de toute urgence être accordée à la cyber intimidation. Il faut apprendre à avoir des comportements dans l’univers numérique qui favorisent l’épanouissement de tous.

Pour ce faire, nous devons mettre, une fois pour toutes, la dignité humaine au centre de nos préoccupations. Il faut établir un dialogue avec nos enfants pour repérer très tôt les détresses qui germent parfois en eux et les accompagner dans une quête de sens qui permet, en elle-même, de vivre dans la dignité.