Ne nous quittez pas  

L’année était déjà fort mal engagée, tout près de nous, dans ce grand pays soi-disant uni, mais qui ressemble de plus en plus à un jeu de patience mis en mille morceaux par un enfant gâté, colérique et mauvais comme une teigne.

Au Canada, au moins, on pouvait encore s’estimer heureux tant qu’on ne regardait pas de trop près la course à la direction du mouvement conservateur, où des éléments néfastes commencent à émerger avec leurs peurs et leur nationalisme mal placé.

«Au moins», me disais-je, «il nous reste encore l’Acadie, imprenable politiquement puisqu’elle ne prétend à rien d’autre qu’à vivre en paix dans le cœur de chacun». Difficile de verser dans le nationalisme ou le protectionnisme quand on n’a pas d’État ou de repousser les réfugiés lorsque nos ancêtres ont été ballottés sans fin au gré de leurs déportations.

Et puis voilà que sans prévenir, un des piliers de notre Acadie du cœur, notre étoile incontestée, s’est mise à clignoter. Chère Viola Léger, j’espère que quelqu’un dans votre entourage vous lira ce petit message d’amour. Pour que vous sachiez que nous avons encore bien besoin de vous… Pas nécessairement pour remonter sur les planches dans les hardes de la Sagouine (quoique), mais pour que vous nous prouviez que l’esprit humain est plus fort que tout en reprenant votre place, unique, dans notre vie. Antonine, la Sagouine et vous êtes la Trinité de l’esprit acadien, la preuve que la créativité, le talent, le gros bon sens, la détermination, l’engagement et l’amour de l’autre sont et doivent demeurer les principaux moteurs de notre vie, qu’ensemble ils permettent le dépassement et l’envol vers des horizons qu’on pensait inatteignables.

Tout peuple a besoin de modèles pour avancer et vous remplissez ce rôle à merveille depuis des décennies. Des générations d’élèves, d’aspirants acteurs, de dramaturges, d’artistes acadiens de tout crin, se sont dits et continuent de se dire que si vous avez pu réussir de façon si éclatante… pourquoi pas eux? Des milliers de gens, dont on dit qu’ils sont ordinaires, ont trouvé chez vous, dans votre personnage, mais aussi dans votre franc-parler et votre simplicité, un écho à leur vie et à leur identité acadienne.

De grâce, Viola, reprenez des forces et revenez-nous!