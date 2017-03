Les prochaines victimes?

On affirme souvent qu’on peut faire dire ce que l’on veut aux statistiques. Mais celles-ci, peu importe la manière qu’on les analyse, ne mentent pas. La population du nord du Nouveau-Brunswick diminue. Les jeunes familles vont s’installer dans les grands centres, là où il y a de l’emploi et des services. À l’autre bout du tableau, les communautés vieillissent et rapetissent. Ça ne peut pas faire autrement que de faire des victimes.

Ç’a commencé par des écoles. Les gens sont sortis dans la rue pour manifester contre leurs fermetures. Mais elles ont fermé quand même. On croyait qu’on n’allait jamais s’en sortir. Pourtant, on ne s’en porte pas plus mal.

Ensuite, les caisses. Une à une, leurs succursales ont réduit leurs services avant de mettre la clé sur la porte. Aujourd’hui, tout est réuni sous une seule bannière. Au début, on croyait assister à un crime de lèse-majesté. Pourtant, on ne s’en porte pas plus mal.

Présentement, on parle de fermer des églises. Déjà, des paroisses se regroupent, faute d’un nombre suffisant de fidèles pour les faire vivre. On réfléchit à garder des lieux de culte ouverts. Ce sera impossible, avec les moyens dont dispose le diocèse, de faire vivre tous ces monuments qui prennent de l’âge et qui ont constamment besoin d’entretien. Certaines églises écoperont, c’est indéniable. Sur le coup, ça paraît insensé. Mais demain, je vous parie qu’on ne s’en portera pas plus mal.

*****

Les écoles, les caisses, les églises… Après, que reste-t-il? Nos arénas.

Plusieurs d’entre eux ont été construits à la fin des années 1960 et au début des années 1970. À cette époque, c’était facile à remplir. Il y avait du monde, il y avait des jeunes. C’était le petit centre de l’univers pendant l’hiver.

Mais ces arénas ont vieilli. Certains mieux que d’autres. Il a donc fallu les rafistoler ou encore les reconstruire. Il y a une vingtaine d’années, ça se justifiait, car il y avait encore de nombreux utilisateurs. Aujourd’hui, c’est différent.

Au point de vue strictement sportif, nous pouvons et devons revendiquer des installations modernes et adéquates pour toutes les classes de la population. Des communautés comme Richibucto, Caraquet et Atholville l’ont compris. Ainsi, dans leurs projets de nouvel aréna, on entend y ajouter divers services connexes à la patinoire, tels un gymnase, une piste de marche, une salle d’exercice, etc. C’est très bien.

D’autres municipalités, comme Grande-Anse, ont choisi de se départir du service de patinoire, devenu trop onéreux pour leurs moyens, afin de transformer le centre sportif en centre multifonctionnel. On pourra y jouer des sports de raquette, on pourra y marcher, on pourra même y faire de l’escalade. Ça semble très intéressant.

*****

En fait, ces municipalités ne font que s’adapter à la nouvelle réalité. Les sports de glace sont moins rentables parce qu’il y a moins de monde qui les pratique. Les villages doivent ainsi absorber des déficits importants. Alors il faut chercher une façon de transformer un édifice qui gruge plusieurs milliers de dollars dans des budgets afin qu’il réponde davantage à ce que désirent les citoyens. C’est logique.

Mais ces transformations demandées ont un coût. Et parfois, un coût énorme. Un aréna neuf avec toutes ces diversifications, ça joue dans les 10 millions $.

Dans le contexte actuel de compression des dépenses à Fredericton et à Ottawa, il devient extrêmement difficile de vendre un tel projet auprès de nos députés locaux. S’ils veulent bien appuyer ces démarches et en faire part aux hautes instances décisionnelles, rien ne dit qu’ils recevront une oreille attentive de la part de nos grands argentiers.

Car il y a une question d’acceptation sociale dans tous ces dossiers.

Alors que nos gouvernements fendent les sous en quatre afin d’assurer des services décents en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures, comment peuvent-ils justifier utiliser l’argent des contribuables pour aider à construire de nouveaux arénas multifonctionnels – un service non essentiel, aussi important soit-il – sans pour autant s’attirer de sévères critiques?

Bien entendu, ces nouveaux bâtiments avec tous ces services connexes seraient d’excellents arguments visant à améliorer la santé de nos communautés. Ils deviendraient, à coup sûr, des lieux de rassemblement prisés.

Mais à un tel coût, il faut s’attendre à ce qu’il y a peu de gagnants et beaucoup de perdants. On le voit depuis quelques années dans le dossier du centre sportif multifonctionnel de Tracadie. Malgré de beaux efforts à monter un dossier solide, tout est encore au neutre puisqu’aucun gouvernement s’est engagé à financer ce projet.

*****

Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect communautaire. Ces projets mettent en compétition des villes et des villages. Par exemple, Caraquet va tout faire pour tirer la couverture de son bord. C’est normal. Mais ça se fera probablement au détriment de Grande-Anse, pourtant situé à une dizaine de minutes de route seulement. Ou encore qui, de Richibucto, Caraquet ou Atholville, gagnera le gros lot? Les trois? Ce serait fort étonnant. Car ce qu’un aura, l’autre ne l’aura pas. Nos gouvernements feront un choix qui va assurément déplaire.

Et c’est dommage d’alimenter cet esprit de clocher alors que tout est fait pour faciliter la coopération et la collaboration municipale en Acadie.

Il faudra se faire à l’idée. Des arénas devront fermer. Sur le coup, nous allons nous indigner. Mais ne vous en faites pas, on va finir par s’y faire et on ne s’en portera pas plus mal.

Et c’est certainement ce qui fera le plus mal…