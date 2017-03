Es-tu fou Marcel?

Conversation entendue dans un sous-sol de Pigeon Hill lors de la date limite des transactions dans la LNH, mercredi dernier.

– Dépêche-toi, tu vas rater le début. Le popcorn es-tu prêt?

Calme-toi les nerfs, Léo, il est juste 8h du matin.

– Oui, mais ça commence dans quelques minutes sur tous les réseaux de sports. S’ils commencent leur émission aussi tôt, c’est que ça va brasser.

Penses-tu qu’ils vont nous faire niaiser toute la journée seulement pour quelques transactions mineures?

Marcel porte son chandail des Canadiens. En fait, il a dormi avec.

– Ça va être un tremblement de terre, un ouragan, un tsunami d’échanges. Toutes les équipes vont changer de visage et il y a plein de joueurs vedettes qui vont être échangés. Parait que les Canadiens vont aller chercher Sidney Crosby contre Artturi Lehkonen.

Es-tu malade? Lehkonen est un bel espoir. Il vaut bien plus que ça.

– C’est le gars de TSN qui a dit ça hier, ça doit être vrai. Ils sont plogués ces gars-là.

Marcel est sceptique.

Ouais, moi j’aimerais mieux qu’ils aillent chercher Alex Ovechkin.

– Ça va peut-être arriver. Les réseaux de télévision nous ont promis tout un show pendant toute la journée. Ils doivent savoir que ça va barder.

Une chance qu’on est abonné à toutes les chaines de sports.

– Oui, si ça devient plate, on va pouvoir aller regarder le championnat intercontinental de pichenotte à RDS 8.

Parait que ça prend des doigts en forme pour jouer à ça.

Marcel sort les ailes de poulet du four.

– Dépêche-toi d’ouvrir ta bière, le poste anglais parle d’une grosse transaction à Montréal.

Léo ne tient plus en place.

Bon enfin, ils vont aller chercher Matt Duchene au Colorado! J’espère qu’il ne coûtera pas trop cher.

La transaction est enfin annoncée.

Marcel et Léo ne respirent plus.

Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de Dwight King en retour d’un choix conditionnel de quatrième ronde.

Les deux amis se regardent, ne sachant pas trop s’ils devaient rire ou pleurer.

Marcel est le premier qui brise le silence.

– C’est mieux que rien. On vient de se grossir. D’ailleurs, le gars de RDS a dit que le club venait de gagner trois livres par rapport au début de la saison avec Dwight King, Andreas Martinsen et Jordie Benn.

Léo n’est pas convaincu.

J’espère que ce n’était pas ça leur grosse transaction.

– Ben non, voyons, il reste encore plein de bons joueurs disponibles.

L’optimisme des deux amis diminue au fil des transactions insignifiantes et des analyses répétitives des commentateurs qui s’efforcent de meubler tout ce temps d’antenne avec pas grand-chose.

Dix heures plus tard, Marcel et Léo sont toujours incrustés dans leur sofa. Les boîtes de pizza vides jonchent le sol et les canettes de bière vides sont empilées sur la table.

Léo contemple toujours le téléviseur.

– Donne-moi le téléphone.

Tu veux commander une autre pizza?

– Non je veux annuler mon abonnement aux chaînes de sports.