Le patriarcat en pleine forme

La dernière semaine a été très productive pour le patriarcat.

Une femme est victime d’un acte vengeance pornographique par le biais d’une dizaine de courriels envoyés à l’ensemble de la communauté universitaire. Le responsable affirme dans l’un d’eux que la victime mérite son sort parce que «si elle faisait du bien avec ce que dieu lui a offert (corps) et à le valoriser elle allais jamais tomber sur cette situation inhumaine» (sic). L’Université de Moncton refuse de geler le système de courriels pour empêcher le flux continu de messages haineux, en citant sans aucune ironie «la liberté d’expression».

Une autre femme est victime d’une agression sexuelle par son chauffeur de taxi. L’accusé tentait de cacher les pantalons et les sous-vêtements trempés d’urine de la victime dénudée et inconsciente lorsque la police l’a trouvé avec ses pantalons baissés. Il reçoit un verdict de non-culpabilité. Le juge, devant le cas d’une victime ivre morte et sans mémoire de l’incident, conclut sans aucune ironie qu’on ne peut pas déterminer ce à quoi elle aurait peut-être donné son consentement, et que «clairement, les personnes saoules peuvent consentir.»

Il semble que pour ces hommes qui détiennent le pouvoir de nos institutions et de notre système judiciaire, le cas d’aucune victime ne pourra être grave assez pour mériter une réaction catégorique. La société, elle, fait son procès habituel où elle met en doute la respectabilité des victimes avant de déterminer si elles obtiendront son appui cette fois-ci. L’une n’aurait pas dû se laisser filmer en pleins ébats sexuels, l’autre n’avait qu’à ne pas être saoule. Il faut être des victimes parfaites pour mériter la justice.

Et nous revoilà en train de manifester contre un système violemment injuste. Le patriarcat a toujours le tour de nous épuiser et de nous exaspérer, au point de ne plus avoir l’énergie nécessaire pour voir l’ensemble de la réalité. Ces incidents déconcertants, décourageants et dégueulasses sont reliés les uns aux autres par la grille d’analyse imposée par le patriarcat.

Nous ne devons surtout pas hésiter à nommer le patriarcat comme notre oppresseur commun. On ne peut pas changer quelque chose dont on nie l’existence.