Un référendum sur la réforme électorale?

Les deux principales recommandations de la Commission sur la réforme électorale au Nouveau-Brunswick sont l’adoption du scrutin préférentiel et l’abaissement de l’âge pour voter à 16 ans. Le gouvernement de Brian Gallant devrait-il tenir un référendum pour consulter la population de la province pour la mise en œuvre de ces deux recommandations?

Le changement de notre mode de scrutin majoritaire à celui préférentiel pourrait exiger la tenue d’un référendum au même moment que les élections provinciales de 2018. Une convention c’est-à-dire une règle non écrite a commencé à s’imposer au Canada lorsqu’une province veut modifier son mode de scrutin. Toutes les provinces comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont consulté leur population par référendum. Le non l’a emporté dans tous les cas.

Comme il n’y aura pas de consensus parmi les partis politiques dans la province pour l’adoption du vote préférentiel, avoir une question référendaire sur cette réforme lors des élections de 2018 semble tout à fait approprié. Si le oui l’emporte, les prochaines élections pourraient se tenir sous le nouveau mode de scrutin.

Faudrait-il également consulter la population concernant le vote à 16 ans? Lors des élections de 1967, le gouvernement de Louis Robichaud avait tenu un plébiscite sur cette question et 69.5% des votants avaient rejeté l’idée de faire passer l’âge pour voter de 21 à 18 ans. Ce qui n’a pas empêché le gouvernement, quelques années plus tard, de modifier la Loi électorale afin de permettre le vote à 18 ans!

Fort de cette expérience et de la décision du gouvernement de l’île-du-Prince Édouard de permettre aux jeunes de 16 et plus de voter lors du plébiscite pour changer le mode de scrutin l’automne dernier, le gouvernement Gallant pourrait permettre le vote à 16 ans lors des prochaines élections sans tenir un référendum.

De cette manière, tout comme à l’Île-du-Prince Édouard, les jeunes de 16 et plus pourraient participer aux élections de 2018 et voter sur la question référendaire concernant l’adoption du scrutin préférentiel. Après tout, ces mêmes jeunes seront appelés à voter aux élections de 2022 avec cet éventuel mode de scrutin.