Du bon cinéma sportif s’en vient!

Le film Between the pipes racontera l'histoire de la gardienne de but Manon Rhéaume.

Il y a deux ans, j’avais pris beaucoup de plaisir à vous concocter une chronique entière sur les films sportifs les plus prometteurs à venir en 2015 et en 2016.

Parmi les longs métrages suggérés, Creed, Southpaw (La rage au ventre), Concussion (Commotion) et Pelé: birth for a legend ont été de belles réussites.

Avec la sortie de la comédie irrévérencieuse Goon: last of the enforcer, qui sera dans nos salles dès la semaine prochaine, j’ai pensé que le moment était venu de répéter l’expérience.

Voici donc les films sportifs qui seront vraiment à surveiller pour le reste de l’année 2017 et dans la première moitié de 2018.

En tête de liste des films qui m’inspirent confiance, je place American Brawler de Ken Kushner, qu’on pourra voir dès septembre. Ce nouvel opus sur la boxe relate l’étonnante année 1975 de Chuck Wepner, un obscur pugiliste âgé alors de 36 ans qui est choisi pour affronter le champion du monde Mohamed Ali. Wepner, qui bravera toute logique en tenant 15 rounds devant Ali, a été l’inspiration de Sylvester Stallone pour son personnage de Rocky Balboa.

Un autre film de boxe que j’ai bien hâte de visionner est My name is Lenny de Ron Scalpello. Il s’agit de l’histoire de Lenny McLean, surnommé The Guv’nor, qui fut l’un des plus célèbres boxeurs à mains nues de l’histoire dans les années 1960 et 1970.

Très curieux aussi de voir à quoi va ressembler Battle of the sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris. Le film traitera avec humour du fameux match de tennis organisé en 1973 entre la meilleure joueuse mondiale de l’époque, Billie Jean King, et Bobby Riggs, un ex-champion masculin qui était surtout réputé pour son machisme et ses déclarations fracassantes. Emma Stone et Steve Carell ont hérité des rôles principaux. À noter qu’un film pour la télévision plus ou moins réussi avait été tourné sur le même événement en 2001 et mettait en vedette Holly Hunter et Ron Silver.

Au début du nouveau millénaire, Stephen Chow avait révolutionné la comédie d’action avec son plus que jouissif Shaolin Soccer. Jeffrey Lau a décidé de tenter à son tour le coup avec Soccer Killer. Je suis surtout curieux de voir comment le réalisateur est parvenu à dépeindre un sport inventé au 19e siècle à l’époque de la Dynastie Song qui, il est bon de le préciser, se situe entre les 10e et 13e siècles.

Ceux et celles qui sont friands de film d’animation et de course automobile doivent sûrement attendre avec beaucoup d’impatience la sortie de Cars 3 cet été. Après avoir découvert ce qu’était vraiment l’amitié et trempé dans une sordide histoire d’espionnage dans les deux premiers opus, Lightning McQueen tentera cette fois-ci de prouver à une nouvelle génération de voitures de course qu’il est toujours le meilleur bolide au monde.

Enfin, même si je crains le pire avec un réalisateur de la trempe de Scott Marshall, je ne peux m’empêcher d’être intéressé par le film Between the pipes. Ce long-métrage va traiter du parcours de la gardienne Manon Rhéaume qui, en 1992, est devenue la première femme à disputer un match préparatoire de la Ligue nationale avec le Lightning de Tampa Bay.