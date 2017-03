Survivre au progrès

Il se passe des choses étranges. Aberrantes même. Comme tout le monde, j’observe et je réfléchis. Mais il devient de plus en plus difficile de distinguer les causes des effets.

(Et voilà le bruit qui se produit de nouveau. C’est comme de l’eau qui coule.)

Il y a aussi le crabe vert qui avance. Je l’avoue, le crabe vert me fait peur. Je suis loin d’être convaincue que la recette gourmet des Italiens nous sera d’une grande aide. Non, nous allons définitivement être envahis par le crabe vert. Il va tuer nos homards et voler nos jobs. Je pense qu’il va falloir construire un mur sous-marin pour l’arrêter en chemin.

(Et revoilà le bruit…)

Il y a le fentanyl aussi qui gagne du terrain. À mon grand soulagement, depuis une dizaine de jours, on ne nous montre plus autant d’injections aux nouvelles télés. Pendant des semaines, j’ai pâti bien comme il faut. Pas que je sois bélonéphobe, mais tout de même… Bélonéphobe? Non, ce n’est pas la peur du baloney, c’est la peur des aiguilles, du grec belone.

(J’aurais dû me méfier quand notre ouvrier a crié d’en haut: – Eh bien, c’est la première fois que j’en place une avec des batteries!)

Dans mon calepin à chroniques, j’avais noté «anxiété économique» et autres indices de ce qui va mal, mais aujourd’hui, je suis incapable de relire ma propre écriture.

(Notre voisin, négociant en accessoires de plomberie, nous a recommandé un modèle, fait un prix et déposé la toilette neuve à notre porte le lendemain.)

Mais pourquoi souligner ce qui va mal plutôt que ce qui va bien? Exemple: les chocolats au gingembre d’Adorable chocolat. Miam!

(Il expliqua que la chasse d’eau électrique était très populaire parce que plus personne ne veut toucher à rien de peur de contracter une maladie. Pour l’actionner, il suffit d’agiter la main.)

Tous les jours, d’une manière ou d’une autre, nous nous enfargeons dans les pièges du progrès.

(- Là ! Tu entends?

– Oui.

– C’est la chasse d’eau de notre nouvelle toilette. Elle est électrique et se déclenche toute seule pour rien.)