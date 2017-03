Arrêtez de conduire saouls

Ceux qui me côtoient savent bien qu’en mon for intérieur réside une personne qui ne fait son apparition que lorsque cela s’avère absolument nécessaire: le Captain Safety.

Le Captain Safety est le genre de personne à vous enlever le couteau avec lequel vous jouez, à vous dire de marcher sur le trottoir ou à vous voler vos clés de voiture si vous êtes trop saouls pour conduire.

Le Captain Safety a dernièrement été confronté à un dilemme. J’ai été surprise de constater le nombre de personnes que je connais qui conduisent leur voiture quand ils sont juste un peu trop saouls. Mais la ligne du «trop» s’avère souvent ambiguë et ce n’est alors pas clair si le Captain Safety doit faire son apparition ou si je suis juste un peu paranoïaque.

«Trop», c’est combien de verres? Deux? Trois? Cinq? Sur combien d’heures? Moins si tu as mangé? Plus si tu bois souvent? Est-ce que ça passe si tu parais vraiment fonctionnel, même si tu te sens un peu buzzé? Je ne sais plus!

Et moi, est-ce que je suis hypocrite dans tout ça? Est-ce que j’ai failli à mon devoir en tant qu’amie toutes les fois où je vous ai laissé conduire votre voiture dans un pareil état? Est-ce que je suis égoïste de ne pas faire un drame quand je devrais peut-être en faire un? Est-ce que c’est parce que je sais que vous allez m’étiqueter comme une personne pas cool et que vous allez simplement me mentir à l’avenir? Est-ce que le fait de monter quand même dans votre voiture représente l’ultime hypocrisie ou bien est-ce une façon pour le Captain Safety de s’assurer que vous vous rendiez à destination?

À défaut de constamment vous interroger lorsque ce dilemme se présente (c’est-à-dire surprenamment souvent), je me cache derrière cette chronique pour vous en parler. Je vous implore de vous poser les questions suivantes.

Est-ce que les policiers ou le coroner seraient d’accord avec toi lorsque tu prétends être en état de conduite? Si ta destination n’est «vraiment pas si loin», pourrais-tu marcher ou prendre un taxi qui te coûtera moins de 10$? Qu’est-ce que ta mère en dirait?

S’il-vous plait, arrêtez de conduire saouls. Je vous aime trop pour être fâchée à vos funérailles si vous avez un accident. n