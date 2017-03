Quand célébrer le français c’est célébrer l’humanisme

Cette semaine a été marquée dans les écoles de la province par la Semaine provinciale de la fierté française. Depuis 1990, on célèbre la francophonie. Cette année, les élèves de l’école Moncton High l’ont souligné pour la première fois cette semaine. Bravo à l’école! Bravo aux élèves qui démontrent une belle ouverture! Bravo pour cette initiative qui célèbre la richesse de la dualité linguistique et le multiculturalisme!

Les élèves de l’école Moncton High ont peut-être été inspirés par l’affiche conçue par les membres du Comité d’Art de la Cité des Jeunes d’Edmundston. Elle présente entre autres un œil brûlant qui semble regarder un poteau qui indique dans toutes les directions l’identité, la francophonie, l’Acadie et la fierté.

Tout autour de l’affiche, on peut lire les mots diversité, quête, communauté, peuple, langue, appartenance, ressemblance, amour, etc. Il y a aussi des mots qui réfèrent à des lieux : Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Madawaska, Louisiane, Maritimes, etc. Comme quoi, la francophonie, c’est autant le territoire géographique que le territoire de nos cœurs.

La francophonie, c’est 274 millions de locuteurs dans le monde répartis sur tous les continents. On prévoit même qu’il y aura 700 millions de francophones dans le monde en 2050. Il y a de quoi être fier… pas parce que ce nombre démontre une puissance, mais parce qu’il signifie que nous avons en partage un véhicule qui permet d’échanger avec de nombreuses cultures toutes aussi riches les unes que les autres.

À l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), souligne dans son blogue que notre «monde disloqué et déboussolé a un impérieux et urgent besoin […] de retrouver cette humanité commune que nous cultivons et que nous défendons avec acharnement et sur tous les fronts».

C’est cette humanité que nous retrouvons dans l’affiche des élèves de la Cité des jeunes. C’est cette humanité que nous retrouvons dans le geste important qu’ont posé les élèves de l’école Moncton High. C’est cette humanité que l’OIF démontre quand ses 58 membres (dont le Canada-Nouveau-Brunswick) s’entraident en mettant son budget annuel d’environ 120 millions $ au service du développement de la langue, de la diversité culturelle, de la paix, de la démocratie, des droits de la personne, du développement durable, de la solidarité, de l’éducation, de la formation et de la recherche.

Dans ces efforts, l’OIF a jugé bon de créer, en 2015, l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF). Cet institut permet aux États et gouvernements de l’OIF de recevoir une expertise technique permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques éducatives qui assurent une éducation inclusive et équitable.

Les efforts de l’OIF, en ce sens, visent principalement les jeunes et les femmes qui, dans bien des pays de la francophonie, nécessitent un soutien particulier afin d’avoir les mêmes chances de réussites et d’épanouissement.

Comme le dit le slogan de la semaine provinciale de la fierté française, il y a donc de quoi être fier de célébrer notre francophonie, ailleurs et ici, en Acadie!