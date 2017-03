Vers le vote à 16 ans… à pas de tortue

On ne peut pas dire que les libéraux prennent le taureau par les cornes dans le dossier du vote à 16 ans.

Ils ont récemment annoncé que les électeurs seront consultés à ce sujet lors d’un référendum… en 2020.

La Fédération des jeunes francophones du N.-B. et ses alliés devront prendre leur mal en patience. C’est pas demain la veille qu’ils pourront crier victoire et sabrer une bouteille de mousseux sans alcool.

Trois ans, c’est long en politique provinciale. Les promoteurs du vote à 16 ans devront trouver le moyen d’éviter que l’enjeu ne sombre dans l’oubli entre temps.

De plus, la question sera posée aux adultes néo-brunswickois lors des élections municipales qui, on le sait, n’attirent pas les foules.

Lors des dernières élections en 2016, le taux de participation a oscillé entre 32,9% et 50% (selon l’interprétation des données).

C’est très, très peu. Il est tout à fait possible que le taux ne soit pas beaucoup plus élevé en 2020.

Pourquoi dis-je ça?

Parce que si cela se produit et que les résultats ne font pas leur affaire, les libéraux pourront se cacher derrière la Loi référendaire (qui stipule que le gouvernement est lié au résultat d’un référendum si plus de 50% des votes sont favorables et si le taux de participation est de plus de 50%).

Cela commence à faire beaucoup de «si».

D’ailleurs, Brian Gallant a refusé de s’engager à respecter le résultat du référendum. Il se donne des portes de sortie.

Les libéraux auront-ils vraiment le culot d’ignorer les électeurs si ces derniers disent oui au vote à 16 ans? Ce serait casse-cou, mais ce ne serait pas sans précédent.

Parlez-en à nos voisins de l’Île-du-Prince-Édouard. Ils se sont prononcés en faveur d’une réforme électorale lors d’un plébiscite en 2016, mais leur premier ministre a fait la sourde oreille parce que le taux de participation de 36,5% n’était pas suffisant à ses yeux. Un référendum sur la question aura lieu lors des prochaines élections provinciales.

Les jeunes; n’allez pas tout de suite au supermarché acheter votre bouteille de mousseux sans alcool. Elle ne ferait que ramasser la poussière.