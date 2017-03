Moncton, une ville de hockey?

C’est maintenant officiel. Les Commandos de Dieppe ne sont plus. Leur départ vers Edmundston nous donne une autre belle occasion pour s’interroger sur l’amour véritable des gens du Grand Moncton pour le hockey.

On se pose la question depuis des années: Moncton est-elle une ville de hockey?

La réponse est non.

Moncton est une ville qui appuie les événements et les équipes gagnantes.

C’est devenu limpide comme de l’eau de source.

On n’a qu’à regarder la popularité des événements ponctuels, comme les Mondiaux juniors d’athlétisme, les rencontres de la Ligue canadienne de football ou les parties de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Tous ces événements ont connu un succès monstre.

On devrait préciser «la première année», puisque dans le cas des matchs de la LCF, les foules ont chuté dramatiquement les années subséquentes.

On voit aussi le même phénomène au Colisée de Moncton.

Quand les Wildcats gagnent, les moyennes d’assistance frôlent les 5000 spectateurs par match.

Cette saison, on avait peine à attirer 3000 personnes dans l’aréna.

Les Commandos sont partis et plusieurs autres équipes vivotent au niveau des assistances.

Est-ce que parce que le hockey qui se joue dans la région est du hockey de plus en plus «propre», sans bagarres et sans foires comme on voit dans d’autres circuits?

Est-ce que c’est parce que le hockey est de plus en plus considéré comme un sport «passé date» par la nouvelle génération de sportifs?

Est-ce parce qu’il y a trop de hockey en tous genres dans le sud-est de la province?

Tous ces éléments font sans doute partie de la réponse.

La communauté de Dieppe doit aussi se regarder dans le miroir.

Comment expliquer que les amateurs de hockey du fief d’Yvon Lapierre n’ont pu appuyer une équipe qui a atteint la finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes au cours des trois dernières saisons?

Les Commandos faisaient quasiment figure de dynastie dans le circuit, mais les foules dépassaient rarement les 500 spectateurs.

Même les propriétaires de l’équipe ne savent pas réellement ce qui s’est passé, comment expliquer cette triste réalité.

C’est très dommage pour des gens comme Jean-François Damphousse, Sébastien Dupuis, Troy Dumville, Michel Gauvin, Steve Macpherson et plusieurs autres, qui se sont donnés corps et âme pour cette équipe depuis plusieurs années.

C’est dommage de ne pouvoir sauver une concession qui a un aussi riche héritage depuis les années 1960.

C’est aussi très dommage que beaucoup de jeunes de la région ne pourront plus évoluer dans un calibre de jeu extrêmement compétitif sans avoir à quitter le domicile familial.

Mais la vie continue.

Edmundston a maintenant la chance de prouver au monde entier que c’est une bonne ville de hockey.

Aux gens du Madawaska de saisir la balle au bond.