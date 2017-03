Louis Fortin a dignement représenté le Nouveau-Brunswick et le Canada sur les scènes nationale et internationale du ski de fond paranordique. Sa place au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick semble déjà toute faite… - Archives

La question mérite d’être posée, n’en déplaise au président Clément Tremblay: combien de temps ça prendra avant que le fondeur paranordique Louis Fortin ne fasse son entrée au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick?

L’athlète originaire de Baie-de-Petit-Pokemouche, près de Shippagan dans la Péninsule acadienne, possède une feuille de route à faire rougir d’envie tous les sportifs de la province.

Cinq médailles obtenues dans deux Jeux d’hiver du Canada, soit ceux d’Halifax en 2011 (deux) et ceux de Prince George, en Colombie-Britannique, en 2015 (trois, dont une d’or).

Cinq participations à des épreuves de la Coupe du monde de ski de fond paranordique.

Porte-couleur du Canada aux Jeux paralympiques d’hiver de Sotchi, en Russie, en 2014. Il a d’ailleurs été le seul représentant du Nouveau-Brunswick sur la scène autant olympique que paralympique cette année-là.

Difficile de demander mieux, vous admettrez.

Sa détermination sur les pistes enneigées a largement dépassé le fait qu’il ait perdu le bras droit à la suite d’un cancer des os alors qu’il n’avait que 13 ans.

Ses conférences ont motivé plus d’un athlète et certainement de nombreuses personnes à dépasser leurs propres limites.

Sa place au panthéon du sport de la province, à Fredericton, semble déjà toute désignée. On peut croire que son trépied est bien en place et qu’il n’attend plus que son image d’immortel.

Logiquement, il suffirait seulement de savoir quand les portes du temple s’ouvriront toutes grandes pour lui.

*****

Mais parfois, la logique ne semble pas toujours la meilleure conseillère des sélectionneurs de ce grand honneur.

Ce n’est pas que nous doutons de ceux et celles qui y font leur entrée chaque année – ce sont des sportifs émérites qui ont permis au Nouveau-Brunswick de briller au firmament national et international -, mais il y a lieu parfois de se gratter la tête d’incompréhension face aux nombreux oubliés, spécialement nos Acadiens.

Vous voulez quelques exemples?

Il est encore tout à fait inconcevable que Jean-Yves Thériault, le champion du kick-boxing originaire de Paquetville, n’ait pas encore reçu l’appel du président pour lui annoncer son admission chez les grands du sport de chez nous.

C’en est un autre dont la feuille de route parle d’elle-même: il est devenu champion du monde de la discipline chez les poids moyens en 1980, titre qu’il a conservé jusqu’à sa retraite de l’arène le 1er décembre 1995, à l’âge vénérable de 40 ans.

Et que penser du parcours extraordinaire des Pigeons de Pigeon Hill, cette formation de ballon sur glace qui faisait la pluie et le beau temps au pays dans les années 1980 dans la catégorie junior?

Ou encore des Bradors de Petite-Rivière-de-l’Île dans la Péninsule acadienne, en balle molle?

Mon collègue Robert Lagacé a récemment émis une liste de ces oubliés du temple: le hockeyeur Guy Dupuis, le coureur et olympien Joël Bourgeois – c’est incroyable qu’il ne soit pas encore là! -, le joueur de volleyball Éric LeBreton, Hermel Volpé en tir à l’arc, le boxeur Joey Durelle, Eugène Gene Belliveau au football, la judoka Myriam Lamarche, le bâtisseur et lutteur Émile Dupré, le père des Jeux de l’Acadie Jean-Luc Bélanger, Jean-Guy Robichaud au baseball, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton de 1990 et de 1995 champions canadiens au hockey universitaire, ainsi que les frères Léonce, Yvon, Jean-Louis et Roméo Cormier, de fiers lutteurs dans les années 1950 à 1990.

Nous en oublions certainement plusieurs, comme le regretté gardien Yannick DeGrâce ou encore le vétéran joueur de volleyball Albert Gosselin.

*****

À ceux et celles qui voudront monter des dossiers de candidature, nous sommes prêts à appuyer vos démarches. Parce que nous avons besoin et le devoir de reconnaître nos grands hommes et nos grandes femmes de l’Acadie qui ont fait du sport ce qu’il est au Nouveau-Brunswick.

Ils ont été des exemples de détermination et de persévérance. Ils ont dépassé les limites. Ils ont fait fi de l’adversité. Ils ont été des Louis Fortin et Louis Fortin a été l’un d’eux.

Nous avons besoin de leur accorder la place qu’ils méritent depuis si longtemps.

Et leur place est bien en vue, au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick.

Ouvrons toutes grandes les portes du temple.

Un soupir de soulagement

Avec cinq clubs canadiens qui cognent à la porte des séries éliminatoires, les grands décideurs de la Ligue nationale de hockey et de nos réseaux spécialisés de télédiffusion sportive doivent se frotter les mains d’aise… et pousser un très long et généreux soupir de soulagement.

La situation pour le moins catastrophique de 2016, alors que ni le Canadien de Montréal, ni les Sénateurs d’Ottawa, ni les Maple Leafs de Toronto, ni les Jets de Winnipeg, ni les Oilers d’Edmonton, ni les Flames de Calgary et ni les Canucks de Vancouver ont participé à la grande danse vers la coupe Stanley, ne se répétera pas ce printemps.

Ce sera assurément bon pour notre sport national, qui va se relever avec brio de cette affront alors que Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary et Ottawa poursuivront leur route après le 8 avril.

Seulement avec Toronto et Edmonton, qui ont été exclus des séries pendant tant d’années, c’est suffisant pour nous intéresser de nouveau à cette guerre des tranchées qui s’annonce des plus intéressantes.

Nous rêvons tous d’un affrontement Maple Leafs-Canadien ou Oilers-Flames.

Ce sera encore mieux pour nos chaînes spécialisées – notamment pour TVA Sports et ses insupportables commentateurs et analystes, qui présentera encore cette année tous les matchs des séries – qui obtiendront des cotes d’écoute plus que décentes pour les premières rondes éliminatoires. Elles n’auront pas à revivre le fiasco financier de l’an dernier, alors que presque plus personne osait s’asseoir devant son téléviseur pendant que le printemps nous égayait de ses premières belles soirées chaudes.

Reste à savoir si un de ces cinq clubs canadiens réussira à inscrire son nom sur le saladier de lord Stanley, une première depuis 1993.

Personnellement, je ne gagerais pas ma chemise là-dessus.