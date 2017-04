Cessons de nous retenir et disons-le

J’ai parfois l’impression qu’on passe nos vies à se retenir de dire ce qu’on pense vraiment. Si ce n’est pas la peur générale de critiquer qui ou quoi que ce soit dans notre coin du monde, c’est la peur que si on démontre l’intensité de l’affection, de l’admiration ou de la fierté qu’on éprouve pour quelqu’un, ça sera «too much» et on se retient.

Cette peur est un peu justifiée. Les gens ne sont généralement pas très enclins à accepter les critiques et encore moins les compliments. Les premières provoquent des réfutations défensives, les autres des excuses et du déni. Nous n’avons pas vraiment appris à simplement écouter ce que les autres veulent nous dire.

Face à ces réactions, nos déclarations s’écourtent, se diluent et nous finissons souvent par nous excuser pour avoir dit quoi que ce soit. Quel dommage que nous n’acceptions pas nos émotions et nos opinions à leur pleine force! Nous vivons sur une montagne de non-dits et les entendre changerait notre perspective sur le monde.

C’est pourquoi je recommande qu’on s’écrive des lettres. Des lettres d’amour, des lettres de caution, des lettres par courriel, des lettres par Facebook… En nous écrivant, nous avons le temps de choisir les mots qui représentent nos sentiments avec précision, ce qui nous évite d’omettre des choses par nervosité. Relire ses mots permet de voir si on s’est clairement exprimé et si on a dit les choses de façon à les regretter par la suite.

Surtout, écrire veut dire qu’on a le luxe de sortir tout ce qu’on a à communiquer sans faire face à la réaction du récipiendaire, qui en retour absorbe notre pleine pensée avant d’y répondre.

J’écris souvent de longs messages à des amis pour leur dire des choses très sentimentales. Cette chronique est peut-être juste une façon de justifier une de mes idiosyncrasies en tentant de vous embarquer dans ma folie.

Ça fait tellement de bien de dire la vérité et de la dire comme on l’aurait voulu. Acceptons nos émotions comme elles le sont et osons les transmettre aux personnes qu’elles concernent. Vous serez peut-être surpris du résultat.