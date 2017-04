L'étoile rose. - Associated Press

Apparence que le mardi, à l’heure où sonnent les matines, je saute du lit aussi vite qu’un homard saute dans un chaudron d’eau bouillante. Par ici, les rêves enchevêtrés, les cris du cœur, les outrances, les prophéties, les mots tout croches: c’est jour de chronique!

Dès la fin de semaine, je commence à prendre des tonnes de notes pour engraisser les histoires que je voudrais vous raconter. Des histoires abracadabrantes qui disent l’air du temps – parfois féerique, parfois dantesque – zyeuté par un fou du roi ébloui par les beautés du monde et troublé par ses turpitudes.

Mais «l’actualité» est là qui veille au grain et qui fait en sorte, trop souvent, que le fou du roi n’a plus le temps d’être fou, qu’il n’a plus que le temps de réagir aux multiples vicissitudes qui nous tombent dessus comme la manne jadis pleuvait aux petites heures du matin sur la tête des Hébreux pendant leur traversée du désert.

***

Bon, la manne, ce n’est pas une bonne image, car le livre de l’Exode qui raconte cette histoire palpitante décrit la manne comme une substance menue, granuleuse, tel le givre, semblable à la graine de coriandre et ayant un goût de miel. Quand, perdu dans le désert, tu reçois ton déjeuner directement du ciel, t’appelles pas ça une vicissitude de la vie, Chose!

Donc, je recommence ma phrase. Celle du fou du roi qui n’a plus que le temps de réagir aux multiples vicissitudes qui nous tombent dessus… comme les dix plaies d’Égypte! Voilà!

L’image est plus cruelle, mais elle est plus parlante. Imaginez des nuées de sauterelles géantes avec des chain-saws, des milliards de taons affamés avec des dents de requins, des trillions de grenouilles avec des kalachnikovs qui vous pourchassent dans le désert! HELP!

***

Ok, on passe aux choses sérieuses: les apparences.

Apparence que le séduisant prince Harry va se marier! Zut! Encore un fantasme qui m’échappe!

Apparence qu’il va marier l’actrice Meghan Markle. Apparence qu’il y a des obstacles au mariage parce que c’est une américaine divorcée et apparence que depuis l’abdication du roi Édouard VIII par amour pour Wallis Simpson, les américaines divorcées ne sont pas très populaires à Buckingham.

Apparence que la reine est sans connaissance, et qu’elle n’assistera pas au mariage de son petit-fils avec la divorcée. Apparence que le mariage sera célébré en Jamaïque.

Apparence itou, selon une autre source, que la reine est absolument ravie de ce mariage et qu’elle a déjà acheté un burkini vert fluo pour les noces sur la beach.

En revanche, apparence que Pippa Middleton, la sœur de la femme du frère du prince, qui, elle, se marie le 20 mai, ne veut pas voir la future femme de son beau-frère à ses noces, de peur qu’elle ne lui vole la vedette. Elle s’y connait bien en la matière, elle qui, dans sa robe-sirène mettant en lumière mondiale son postérieur si joliment galbé, avait volé la vedette à sa sœur au mariage du futur roi d’Angleterre!

Enfin, apparence qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on lit dans les journaux à popotins.

***

Une chance, parce que nous, vous et moi, croquables lecteurs zé lectrices croquantes, on ne lit que des vraies nouvelles. Des nouvelles avec du jus.

Comme celle annonçant que Bombardier allait consentir pour 2016 des augmentations de l’ordre de 48%, soit plus de 42 millions en dollars canadiens, à six de ses hauts dirigeants.

Apparence que, depuis, le président exécutif du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin, a magnanimement renoncé à son augmentation de salaire de 2016. Pauvre lui, il devra se contenter de son salaire de 2015, soit 3,85 millions $US. Prions pour qu’il parvienne quand même à joindre les deux bouts.

Apparence qu’Alain Bellemare, président et chef de la direction, a fini par consentir, devant le tollé tous azimuts que suscitaient ces hausses faramineuses, à ce que Bombardier reporte «à 2020 plus de 50 % de la rémunération prévue pour 2016 [des] six membres de la haute direction visés». Pas beau ça?

Oui, oui, apparence que c’est la même compagnie Bombardier qui, en 2015, a été sauvée de la faillite par des milliards puisés à même les fonds publics, avec, en prime, un projet de relance qui prévoit le licenciement de 14 500 postes d’ici la fin de 2017…

On dira ensuite que nos hauts dirigeants ne sont pas en synchronicité totale avec leurs concitoyens! Langues sales, va!

***

Entre-temps, apparence que le célèbre diamant Pink Star, une roche de 59,60 carats, vient d’être vendu pour la modique somme de 71,2 millions $, à Hong Kong. Et oui: apparence que le coût de la vie augmente aussi vite que le pouvoir d’achat descend!

Apparence que les milieux économiques, entre-temps, n’ont toujours pas digéré le Brexit et que le monde entier capote toujours sur l’élection de l’énervant Donald Trump.

Apparence aussi que le monde a présentement les yeux tournés vers la France pour savoir si l’extrême-droite de Marine Le Pen va l’emporter aux élections présidentielles, dans quelques semaines.

Apparence qu’on essaie également d’expliquer ce qui cause la montée de l’extrême-droite, justement, et ce qui pousse les citoyens à voter de manière plutôt excentrique.

***

Inutile de chercher bien loin.

La réponse se tapit dans les méandres de ces nouvelles aussi absurdes que révoltantes.

Comme celle des évaluations foncières truquées au New Brunswick par des fonctionnaires qui, faute de temps semble-t-il, auraient présumé que des réparations immobilières avaient été faites, plutôt que d’envoyer des évaluateurs professionnels sur les lieux pour constater de visu si tel était le cas.

Apparence que le Gallant premier ministre a reconnu les faits, annonçant lundi que les évaluations foncières seront éventuellement confiées à un organisme indépendant. Apparence que les deux ministres pointés du doigt n’auront pas à démissionner, parce qu’on surestime beaucoup trop la valeur de l’imputabilité!

Comme celle des taxes foncières, apparence!

***

Bon, l’angélus a sonné. Apparence que je vais faire mes pin-curls pour les noces du prince Harry!

Han, Madame?