Profession: artiste-missionnaire

Une amie poète avec qui je jase à l’occasion me lançait récemment: Toi, tu dois faire assez d’argent, tu ne dois pas avoir ces problèmes-là!

Nous parlions de notre travail en écriture, de comment nos travaux avançaient, ou pas, du besoin d’y consacrer plus de temps, et donc, plus d’argent.

Quelques jours plus tard, la question me fut posée discrètement par un professeur universitaire de littérature:

– Dis, si je peux me permettre, est-ce que tu vis de ta plume?

Tout en déplorant que les nouvelles technologies mangent une trop grande part des revenus des musiciens, l’occasion est bonne de rappeler deux ou trois choses au sujet des revenus des écrivains.

À moins d’être tombé par hasard sur un très bon filon, la plupart des écrivains tirent peu de revenus de leurs écrits (littéraires) et certainement pas suffisamment pour vivre de leur plume. L’année suivant la sortie d’un livre sera meilleure que les autres, surtout si le livre reçoit une bonne attention, s’il remporte un ou des prix ou si le cinéma s’en empare. À eux seuls, l’attention médiatique et les prix remportés ne garantissent pas la vente d’un livre.

Mon livre Pour sûr a reçu immensément d’attention médiatique et critique ainsi que plusieurs prix, dont celui du Gouverneur Général, en 2012. Je serais curieuse d’être dans chacune de vos têtes pour savoir combien d’exemplaires de Pour sûr, vous pensez, ont dû être vendus.

Je pourrais facilement vous le dire, j’ai les chiffres sous les yeux. Je viens de recevoir mon rapport de ventes annuel des Éditions du Boréal. En plus des ventes pour l’année 2016, je vois combien j’ai vendu de livres en tout (Pas pire, Un fin passage, Petites difficultés d’existence et Pour sûr) depuis que je publie chez eux, soit depuis 2001.

Il s’est donc écoulé cinq ans depuis la parution de Pour sûr. Combien d’exemplaires ai-je vendus au total, pensez-vous? Je donne un exemplaire du livre (grand format, rare) à celui ou celle qui devinera au plus près du nombre réel. À vos marques… la réponse et autres détails la semaine prochaine.