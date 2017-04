Illusion d’optique

J’aurais aimé ne pas avoir à ajouter mon grain de sel à la polémique autour du documentaire de la CBC sur l’histoire du Canada, mais comme la controverse ne semble pas à la veille de tomber donc, «voilà mes cinq sous», comme on disait autrefois.

D’abord, l’Histoire, celle qui prend un «H» majuscule, n’est pas une science et encore moins une science exacte. C’est avant tout un mirage, une illusion aux multiples facettes, chacun y trouvant ce qui lui parle et la modelant selon ses besoins. Les réalisateurs du «Story of Us» l’ont admis avec candeur lorsqu’ils ont dit que la série documentaire visait un public anglophone. J’en déduis que la série ne sera pas traduite et que Radio-Canada sera invitée à produire sa version, à elle, de 150 ans d’histoire canadienne? Si c’est le cas, n’en doutez pas un instant, la série commencera, elle aussi, en 1608, à Québec, puisque le public visé sera québécois. Vous me suivez? Produire «le» documentaire parfait, complet, sur notre histoire, c’est mission impossible.

Les producteurs, réalisateurs, recherchistes, etc. auraient dû y penser et se montrer plus modestes dans le titre: «Une histoire du Canada» peut-être? Ensuite, le terme «nous» (The Story of Us) était très risqué. C’est qui, «nous»? Manifestement pas les Acadiens, très peu les autochtones, mais très sûrement les descendants des colonisateurs anglais. Bref, la CBC a eu tout faux dans cette histoire et c’est lamentable d’avoir à le constater.

Reste notre propre levée de boucliers. Je remarque, avec grand plaisir, que les anglophones de la région se sont insurgés aussitôt le documentaire diffusé, du jamais vu, me semble-t-il, preuve que l’histoire acadienne est mieux connue et que son importance (culturelle et touristique) est incontestée. Je me réjouis que la SNA ait jugé bon d’associer le peuple Mi’kmaq à ses plaintes, car les Acadiens ne sont pas les seuls laissés-pour-compte de cette navrante série et il importe de le dire.

Pour ce qui est de demander des excuses, par contre, j’ai trouvé ça tout bonnement pathétique. Que la CBC garde ses excuses et renonce plutôt à vendre cette série comme outil pédagogique. Il y a déjà eu assez de mal de fait comme ça!