Face-à-face: tempête commerciale ou politique

Bernard Thériault

Alors que tout le monde pensait qu’il nous aimait d’un amour fou, voilà que Donald Trump crache en plein visage du Canada un venin à la couleur et à la saveur du lait.

L’homme aux cheveux orange serait-il victime de la mammite gangréneuse? Quand, au début de son mandat, on pensait que le président américain n’en voulait qu’aux Mexicains pour les emplois qu’ils subtilisent aux Américains, on réalise très bien que Donald Trump tire sur tout ce qui bouge.

Cette semaine, alors qu’il était en visite au Wisconsin il s’est fait dire par les fermiers là-bas que le Canada a des pratiques injustes à l’égard des producteurs de lait américain, privant ceux-ci d’importants revenus menaçant ainsi de fermetures des centaines de fermes. Après vérification, on constate que rien n’a changé dans les règles qui régissent le commerce entre les deux pays, sauf que les producteurs laitiers au Canada ont négocié des ententes avec les transformateurs pour l’achat de lait diafiltré, un produit laitier industriel servant dans la préparation de produits alimentaires. Conclusion; les Américains n’ont plus ce marché et peuvent difficilement attribuer le blâme au Canada pour leur déboire. Le problème des Américains est très simple: ils produisent trop de lait.

Ce qui est inquiétant dans cette montée de lait du président américain, c’est que pour la première fois, il énumère une série d’irritants commerciaux avec notre pays pavant ainsi la voie aux négociations qu’il entend mener pour renégocier l’ALÉNA.

Alors que précédemment Trump laissait entendre qu’il n’avait que très peu de problèmes avec le Canada, voilà qu’il énumère une liste de points qu’il voudra renégocier avec notre pays. Les économistes et les experts en commerce international commencent à se poser des questions quant à savoir si le Canada pourra sauvegarder tous les éléments que l’on estimait non négociables jusqu’à maintenant. La gestion de l’offre qui protège au Canada, la production des volailles, des œufs et du lait, la clause d’exclusion culturelle si difficilement acquise par les précédents gouvernements ainsi que la question du bois d’œuvre sont autant de points que les Canadiens voudraient sauvegarder ou inclure dans une entente de libre-échange avec les États-Unis. Le gouvernement Trudeau saura-t-il ménager tous ces éléments? Ou, devra-t-il en sacrifier un pour épargner les autres? C’est la gestion de l’offre qui, selon moi, est l’élément le plus fragile dans ces négociations. On est parmi les derniers au monde à maintenir ce système et c’est le Québec qui en profite le plus. Le Nouveau-Brunswick tire également sa juste part de ces ententes, ce qui maintient une industrie laitière dynamique dans la région de Sussex et une industrie de la volaille qui tient à elle seule l’économie du Nord-Ouest.

Bref, le premier ministre Trudeau fait bien de rester calme et de garder ses munitions intactes jusqu’aux véritables négociations. D’ici là, laissons la petite peste dire toute chose et son contraire en souhaitant qu’ils cessent de penser à nous!

Jeannot Volpé

Le président américain Donald Trump tente de plaire à l’électorat en s’attaquant à l’entente de libre-échange et spécialement au système de gestion de l’offre.

Ce système canadien de gestion a été mis en place au début des années 1970 afin de contrer l’instabilité des prix aux producteurs et aux consommateurs. Une surproduction mondiale de lait actuellement, ainsi que des surplus aux États-Unis, les incitent à être agressifs et à se chercher des marchés par tous les moyens. M. Trump d’une part veut empêcher les produits et les immigrants d’entrer dans son pays en disant que ce sont les États-Unis d’abord. Par contre, son message sonne faux lorsqu’il l’utilise pour exporter ses surplus qui sont subventionnés à travers le Farm Bill américain. L’industrie laitière aux États-Unis a toujours été en dents de scie au niveau de la production et des prix payés par les consommateurs.

Au Canada la production de lait est gérée par la demande de consommation et les producteurs reçoivent la valeur marchande directement des consommateurs. Le prix est établi par une équipe formée de producteurs, de transformateurs et de consommateurs. Dans la plupart des autres pays, dont les États-Unis, des subventions sont offertes aux producteurs afin de réduire leurs coûts de production. Ceci déstabilise les prix et souvent inonde le marché comme c’est le cas actuellement. Près de 120 000 emplois directs dépendent de l’industrie laitière canadienne. La stabilité du système de gestion de l’offre est importante pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Les pays d’Europe qui ont déjà vécu des guerres ne veulent pas être à la merci d’autres pays pour leur nourriture et subventionnent leurs producteurs de différentes façons. Au Canada, la production et les prix sont stables et le produit est fiable, uniforme et de haute qualité.

Pourquoi le Canada devrait-il déstabiliser un système qui fonctionne bien afin de régler les problèmes de surproduction de lait américain qui n’a jamais été stable pour les producteurs, les transformateurs ou les consommateurs.

M. Trump veut aussi revoir l’entente sur le bois d’œuvre où, là aussi, des milliers d’emplois sont à risque au Canada. Le faible dollar canadien aide actuellement ce secteur qui a connu des années difficiles. Les maladies affectant les forêts de l’Ouest canadien, où des volumes additionnels ont été récoltés de façon urgente et accélérée, ont affecté les prix partout, même au Canada. Il serait dommage et très dommageable pour le N.-B. d’être pénalisé. Depuis plusieurs années le N.-B., où les forêts privées génèrent environ 50% de la production de bois d’œuvre, avait une entente spéciale sur les tarifs douaniers. Certaines provinces ont jusqu’à 90% de leur production qui provient des forêts publiques et sont subventionnées d’après les Américains.

J’imagine que M. Trump n’a pas fini de nous surprendre avec ses commentaires-chocs et populistes alors qu’il essaie de plaire à l’électorat… comme le fait d’ailleurs M. Trudeau, ici au Canada.