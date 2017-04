Poffe, poffe, passe… 

Les jeunes de 12 à 17 ans pourront bientôt posséder jusqu’à 5 grammes de cannabis sans craindre de se retrouver avec un casier judiciaire.

Pour les ados – du moins ceux qui sont de simples consommateurs et pas des revendeurs – c’est une bonne nouvelle.

Cette nouvelle a été mal accueillie par certains adultes qui pensent que cet assouplissement va provoquer une ruée vers le cannabis dans les écoles.

Cela tiendrait peut-être la route si la répression fonctionnait et que la consommation de pot n’était pas déjà très répandue chez les jeunes. Ce n’est pas le cas.

Les dernières données de Statistique Canada sont frappantes. Lors d’une étude réalisée en 2015, 20,6% des répondants âgés de 15 à 19 ans ont dit avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. C’est deux fois plus que chez les adultes de 25 ans et plus.

Et il faut comprendre que la répression n’effraie pas le moindrement du monde les jeunes, comme j’ai pu le constater la semaine dernière en allant jaser avec des ados près d’une école secondaire.

Ceux qui s’abstiennent le font parce que c’est nocif pour la santé ou parce que cette drogue ne les intéresse pas, mais pas parce qu’ils craignent d’être pincés par la police.

Certains d’entre eux croient que le pot gagnera en popularité chez les 12 à 17 ans lorsque ces derniers pourront en posséder de petites quantités sans risquer de graves conséquences.

Mais ce qui est super intéressant, c’est que tous les ados à qui j’ai parlé — les fumeurs et les non-fumeurs – m’ont dit que les changements à venir ne les pousseront pas à changer leurs propres habitudes de consommation.

Le gouvernement Trudeau a compris que la répression n’empêche pas les jeunes de consommer du cannabis.

Il laisse maintenant aux provinces le loisir de gérer cette question comme elles le veulent.

Le Nouveau-Brunswick traitera-t-il les «poteux» comme des criminels en leur imposant des amendes salées ou optera-t-il plutôt pour une approche plus progressiste?

Justin Trudeau a passé le joint à Brian Gallant. À lui de décider ce qu’il en fait.