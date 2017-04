Frôler la catastrophe…

La LHJMQ a frôlé la catastrophe! Le mot n’est pas trop fort. C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E.

Si l’Armada de Blainville-Boisbriand n’avait pas réussi l’exploit d’effacer un déficit de 1-3 et d’éliminer le Titan d’Acadie-Bathurst, on aurait eu trois des quatre équipes en demi-finale en provenance des Maritimes.

C’était le scénario qu’on voulait absolument éviter dans les bureaux de Longueuil.

Devant les micros et les caméras, on parle de parité et on mentionne que toutes les équipes des Maritimes font partie de la LHJMQ, sauf que derrière les portes closes, on a dû pousser un gros soupir de soulagement.

Trois équipes des Maritimes en demi-finale, ça veut dire peu ou pas de couverture dans les médias québécois.

Ça veut aussi dire des demi-finales et une finale dans des marchés qui ne sont pas Québec ou Montréal.

Ça veut donc dire beaucoup moins d’intérêt pour les amateurs de hockey du Québec et moins de visibilité pour les gros commanditaires.

Le cauchemar, quoi.

La LHJMQ peut certainement s’arranger avec la présence des Saguenéens de Chicoutimi dans le carré d’as.

Ce n’est pas un gros marché, mais c’est quand même une équipe avec une riche tradition et une formation explosive sur la patinoire.

Mais si les trois autres équipes en demi-finale avaient été les Islanders de Charlottetown, les Sea Dogs de Saint-Jean et le Titan d’Acadie-Bathurst, pas sûr que ces duels auraient déchaîné les passions dans la province de Philippe Couillard.

L’Armada a donc permis à la ligue d’éviter le pire.

Sauf que la situation risque d’être pas mal similaire au cours des prochaines années.

Le Titan a une bonne base de jeunes joueurs, tout comme les Mooseheads de Halifax et les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Les deux équipes de la Nouvelle-Écosse seront particulièrement à surveiller l’an prochain.

Et il y a les Wildcats de Moncton qui devraient quitter la cave du classement pour amorcer leur ascension d’ici une saison ou deux.

Ça risque de faire pas mal de prétendants à l’est de Rimouski.

Mais les dirigeants de la LHJMQ et les médias québécois devront s’y faire.

Particulièrement si jamais l’Armada devait déménager à Terre-Neuve après que le club-école du Canadien de Montréal deviendra le Rocket de Laval.

Et il est toujours possible que les Sea Dogs de Saint-Jean et les Islanders de Charlottetown fassent les frais de la finale en 2017.

La seule fois où deux équipes de la division Maritimes se sont affrontées pour l’obtention de la coupe du Président, c’étaient les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint-Jean en 2010.

C’est un scénario que les bonzes de la LHJMQ ne souhaitent pas, mais qui a de bonnes chances de se reproduire quelques fois au cours des prochaines saisons.

La LHJMQ et les équipes des Maritimes ne font qu’un, pour le meilleur et pour le pire!