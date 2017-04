J’ai eu le privilège vendredi dernier d’assister à la naissance d’un tout nouveau lieu culturel à Moncton, Penrose Studio.

À la fois galerie d’art et studio, Penrose Studio propose une approche collective, marginale (underground) et altersexuelle (queer). Son inauguration a été célébrée par un vernissage présentant des oeuvres colorées, osées et dynamiques signées par les cofondateurs de Penrose Studio, Hil LeFrank et Matt K Williston, ainsi que Mario Ferrari, Michael Kane, Jon Fox, Jeep Jones et Simmi Obscura.

Si l’espace du 99 rue Lester peut sembler conventionnel par son aménagement aux murs blancs ainsi que par le professionnalisme avec lequel il présente ses artistes. Il suffit d’y mettre pied pour se retrouver en présence d’oeuvres éclectiques et d’un mélange unique de personnes pour conclure que cette galerie offre quelque chose de singulier. On verra bien dans quelles aventures Penrose nous entraînera au cours des mois et des années à venir, mais pour l’instant, ce qui m’apparaît clair, c’est que ça promet d’être intéressant, pertinent et, tout simplement, différent.

Ça m’a semblé symbolique qu’en regardant par la fenêtre de la galerie on puisse voir le parc Aberdeen. À Moncton, l’essor artistique est tellement vibrant et diversifié qu’une seule bâtisse ne suffirait jamais pour tout contenir et c’est tant mieux pour nous tous.

Matt K Williston, créateur multidisciplinaire audacieux, rassembleur et connu pour avoir également cofondé le Festival Inspire, m’a dit une fois quelque chose qui m’a marquée.

Je lui parlais de l’ennui que je ressentais relativement au paysage visuel terni que m’offrait Moncton.

Il m’a dit qu’à ses yeux, ces édifices fades et ces espaces vides forment un canevas vierge où il ne voit que des possibilités. Face à tout ce qui ne se fait pas ici et qu’on voudrait avoir, il reste centré sur l’abondance de potentiel et sur l’opportunité rare de devenir les innovateurs qui provoquent du changement avec nos idées et nos visions.

C’est pour ça que je crois que Penrose Studio nous offrira un espace qui imagine le monde autrement, où la variété de nos perspectives est à l’avant-plan et qui nous propose des expériences uniques.

Certainement, son potentiel est indéniablement exceptionnel.