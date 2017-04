Ouverture des bars: la fin du puritanisme

Une petite révolution s’est produite en Grande-Bretagne en 2003 lorsque le Parlement britannique a adopté une loi pour libéraliser les heures d’ouverture des établissements servant de l’alcool comme les célèbres pubs. Les débits de boissons peuvent demander un permis leur permettant d’opérer jusqu’à 24 heures par jour.

Un élément intéressant de la réforme britannique est la dévolution du pouvoir d’accorder les permis d’alcool aux autorités locales. Il est grand temps que le Nouveau-Brunswick s’inspire de la mère patrie et tourne le dos à l’ère victorienne.

Lorsque le gouvernement de Bernard Lord a voulu moderniser la législation concernant le commerce le dimanche, il a décidé de donner ce pouvoir aux municipalités. La ville de Dieppe, où se trouve la Place Champlain, n’a pas tardé à permettre le magasinage le dimanche alors que d’autres municipalités, comme Fredericton, ont voulu résister au changement.

Les conseils municipaux puritains, sous la pression de leurs commerçants, ont fini par céder aux arguments de ceux-ci et aujourd’hui les commerces, partout dans la province, sont ouverts le dimanche. Le gouvernement de Brian Gallant devrait s’inspirer de ces deux exemples et modifier la Loi provinciale sur l’alcool.

Les municipalités devraient avoir le pouvoir de délivrer des permis pour servir de l’alcool sur leur territoire. Les grands centres urbains comme Moncton, Saint-Jean et Fredericton pourraient, pour accommoder leur industrie touristique, permettre à leurs bars et pubs de rester ouvert plus tard dans la nuit.

Comme il n’y aurait pas une heure uniforme pour opérer les bars et les pubs, les scènes disgracieuses de bagarres et d’ivresse publique qui se produisent les fins de semaine dans nos centres-ville seraient sans doute chose du passé.

Après la révolution qui a permis aux terrasses servant de l’alcool au Nouveau-Brunswick de pousser comme des champignons, le temps est maintenant venu pour la province de faire sa pleine entrée dans le 21e siècle.

Si la province veut attirer les investisseurs, les touristes et garder ses jeunes, elle doit moderniser et libéraliser ses règlements dépassés concernant la vente de l’alcool.