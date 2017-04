Des chiffres qui parlent

J’aime les chiffres et les statistiques qui ouvrent des perspectives, dont voici deux exemples tout frais.

Le premier parle de la pauvreté dans le pays que l’on pourrait croire le plus riche au monde, les États-Unis. J’emprunte ces données à une récente chronique de Bill Bonner: selon les recherches, près de la moitié de toutes les familles américaines vivent «d’un salaire à l’autre» et, en cas d’urgence, 46% d’entre elles seraient incapables de réunir 400$ sans emprunter.

Évidemment, on peut faire dire aux chiffres ce qu’on veut et sans doute que quelqu’un pourrait nuancer l’information ci-dessus avec… d’autres statistiques.

Néanmoins, avouez que cela frappe: près de la moitié des familles américaines n’ont pas 400$ d’avance pour parer à un imprévu. Il n’y a donc pas à s’étonner que le président Trump s’en prenne aux ententes commerciales qui semblent favoriser les Canadiens. À savoir si cela aura de bons résultats est une autre affaire. Tout de même, je serais curieuse de savoir comment le Nouveau-Brunswick se comparerait aux États-Unis sur ce point: quelle proportion des familles néo-brunswickoises n’a pas un coussin financier d’au moins 400$?

Je tire le deuxième exemple d’un film documentaire récent sur la Guyane, qui passait à TV5 il y a environ deux semaines. On y expliquait que des entomologues ont inventorié je ne sais combien de milliers d’espèces d’insectes vivant dans la forêt équatoriale guyanaise, mais qu’il en reste encore davantage qui n’ont pas été étudiés ou identifiés.

Honnêtement, j’avais l’impression que tous les animaux sur terre, y compris les insectes, avaient déjà été repérés et identifiés. Ainsi, chaque fois qu’il était question d’une espèce à jamais éteinte ou en voie d’extinction, je concluais que la planète était effectivement en déclin et qu’elle mourrait éventuellement de sa belle mort. Je ne savais pas qu’il restait, sur la Terre, des espèces encore à découvrir et, peut-être, capable de prendre le relais pour donner à la Terre un second souffle. Ce fut pour moi comme une grande bouffée d’air frais.

Et je me pose maintenant la question suivante: existe-t-il un rapport entre mes deux exemples?