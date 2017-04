Créons la suite: un projet de société

J’ai amorcé la rédaction de mes chroniques quelques mois après que les députés provinciaux aient adopté à l’unanimité la Politique d’aménagement linguistique et culturelle (PALC) en 2014. C’est sans doute le document que j’ai mentionné le plus souvent dans mes chroniques.

Aucun document n’est parfait, en fait, qu’est-ce qui l’est? Mais j’ai toujours trouvé que la PALC était un excellent exemple de résultat d’un effort concerté et démocratique. Tout le travail qui a mené à la production de cette politique s’est fait dans un dialogue sérieux et ouvert entre tous les partenaires impliqués dans le système public d’éducation francophone de la province.

Il y a aussi toute l’énergie manifestée pendant l’élaboration du Plan éducatif provincial de 10 ans qui a mobilisé les partenaires en éducation. Les intervenants à l’élaboration de la PALC se sont rassemblés derrière le travail accompli tellement il faisait consensus et tellement il était évident qu’il reflétait la volonté générale.

Or, toutes les politiques ne valent rien si elles ne prennent pas vie. Comme la PALC faisait consensus auprès des acteurs à qui elle s’adressait, elle n’a pas fini sur les tablettes du ministère. Et depuis ce temps, maintenant près de trois ans, chaque jour, nous voyons ici et là des actions qui découlent de l’un ou l’autre de ces cinq axes.

Pour vous en convaincre, je vous invite à consulter le site internet www.creonslasuite.ca. «Créons la suite» est un mouvement de société qui découle de la PALC. Le but de ce mouvement consiste à inspirer la population en général à s’unir avec le monde de l’éducation en s’engageant dans le projet de société que constitue la PALC. Il présente les résultats des actions de dizaines de partenaires qui ont décidé d’inclure les visées de la PALC dans leurs activités afin «de poursuivre les efforts quant à l’épanouissement de l’identité acadienne et francophone».

Il y a donc une suite vivante et solide à cette politique linguistique et culturelle et c’est une excellente nouvelle ainsi qu’une bonne chose pour la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Il y a lieu d’avoir espoir dans son avenir quand toute une communauté s’unit autour d’un but et d’un projet commun.

À cet égard, les jeudi et vendredi 4 et 5 mai, au Campus de l’Université de Moncton à Shippagan, il y aura la deuxième édition du Forum francophone sur l’apprentissage organisé par Claudine Auger, Lyne Chantal Boudreau et Arline Laforest. En fait, déjà en 2015, lors du premier forum, avant même le projet «Créons la suite», ces trois femmes avaient eu la vision nécessaire pour créer cet événement dans le but avoué de faire vivre la PALC.

Ce forum, ouvert à toute la population, entend permettre d’échanger sur des thèmes liés à l’éducation telle que la place des parents, la place des jeunes en tant que futurs citoyens, la pensée critique, les moyens que l’école et la communauté peuvent mettre en place pour collaborer, le développement de la culture et de l’identité et ainsi de suite.

Ainsi, comme ces trois femmes engagées, il revient à toute la communauté de prendre en main la PALC afin de la faire vivre et de participer au renouvellement de la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Il revient à chacun, comme les anciens avant nous, d’assumer la responsabilité de donner à nos enfants un avenir rempli de promesses et d’espoir.