Face-à-face: le conflit du bois d’oeuvre

BERNARD THÉRIAULT

Alors que nous pensions tous voir les premières étincelles des décisions incohérentes de Donald Trump éclairer le ciel de la Corée du Nord ou encore celui du Mexique, c’est dans notre cour arrière qu’il a tiré ses premières salves!

Aveuglé que nous fumes par le spectacle clownesque du président américain pendant les cent premiers jours de sa gouvernance, jamais nous n’aurions pu croire qu’il tirerait ses premiers boulets sur notre pays en imposant une surtaxe atteignant les 20% sur notre bois d’œuvre exporter vers le pays de l’oncle Sam.

Si ce n’est pas une surprise pour personne, c’est un choc brutal que tout le monde espérait pouvoir éviter après les interventions diplomatiques menées de main de maître par le gouvernement canadien et son premier ministre.

Pendant que tout le monde louangeait haut et fort l’approche prudente de Justin Trudeau, voilà que l’on se fait rentrer dedans par une volée de deux par quatre!

Est-ce un mauvais calcul de la part de notre gouvernement ou est-il possible d’espérer que l’incohérence planifiée de Trump permettra un revirement de la situation en notre faveur?

Précisons tout d’abord que la crise du bois d’œuvre c’est un peu comme une infection de vessie; on a beau la régler tous les dix ans, elle revient encore plus virulente la fois suivante. Tous les gouvernements qui nous ont dirigés depuis les années 1980 ont goûté à la cupidité et à l’arrogance de l’industrie américaine du bois de construction.

Parce qu’en plus d’être injuste pour les Canadiens, cette surtaxe est très payante pour les moulins américains qui en plus de recevoir une portion de cet argent, voient aussi leur bois augmenter de valeur.

Ce que Trump et les politiciens ne voient pas cependant, c’est que ce sont les consommateurs américains qui sont les vrais perdants par ce protectionnisme éhonté. Même chose pour la question de la gestion de l’offre la semaine dernière, on ne semble pas manipuler la vérité avec trop de précautions.

Pour notre province, les conséquences sont immenses même si le groupe Irving, a son crédit, a réussi à éviter le pire. L’impact le plus grand le sera sur les plus petites opérations qui pour la plupart se retrouvent dans le Nord. La région du Madawaska, le comté de Restigouche, la Miramichi et Gloucester auront besoin de toute l’aide possible de la part des gouvernements.

Alors que les provinces se sont très rapidement lancées à la défense de leurs producteurs, d’aucuns trouveront que le gouvernement fédéral a paru assez silencieux quant à sa capacité de régler ce différend. Je demeure optimiste et ose croire que ce silence est davantage une stratégie qui permettra au Canada de retrouver un semblant de bon sens devant ce nuage toxique qui nous arrive du Sud. Quand Donald Trump dit des conneries, on trouve cela bien rigolo, mais quand il fait des conneries, on en paie le prix!

JEANNOT VOLPÉ

Des droits compensateurs sur le bois d’œuvre imposés par le gouvernement américain vont résulter en perte d’emplois au Canada et dans nos communautés du N.-B. Alors que certains pointent du doigt, et avec raison, la nouvelle administration Trump, il faut se souvenir qu’il y a déjà eu plusieurs épisodes du genre sous différentes administrations. Ce genre de protectionnisme est bien présent. Il est plus ou moins évident selon les tactiques utilisées.

Au N.-B., le premier ministre Gallant trouve cette mesure américaine alarmante. Pourtant, les citoyens de la province sont limités sur la quantité de bière qu’ils peuvent importer au N.-B. en provenance du Québec. Si l’on ajoute le programme de M. Gallant qui subventionne les étudiants qui fréquentent certains établissements de formation postsecondaire aux dépens des autres, ou les étudiants qui vont étudier à l’extérieur du N.-B. dû au fait que leurs formations ne se donnent pas ici, est-ce aussi une forme de discrimination ou d’intervention alarmante?

Le principal argument des Américains: les entreprises canadiennes paient des redevances sur le bois en provenance des terres publiques inférieures au prix réel du marché, ce qu’ils considèrent comme une subvention. Le fait que la Colombie-Britannique voulait récupérer le maximum de bois affecté par la maladie pour le mettre en marché le plus rapidement possible – en aidant leurs entreprises de différentes façons – n’a certainement pas aidé la position canadienne et surtout pas celle du N.-B. Certaines entreprises du N.-B. seront touchées plus durement alors qu’ils n’ont pas ou peu de bois en provenance des terres publiques. Elles n’auront peut-être pas les ressources financières pour payer les 90 jours rétroactifs ni pour contester la nouvelle douane. Si les redevances sont vraiment trop basses au N.-B. et qu’une douane est payée aux É.-U., il serait peut-être plus avantageux d’augmenter ces redevances. Au moins, les revenus demeureraient ici au lieu d’être payés au gouvernement américain.

La compagnie JD Irving, qui a des opérations aux É.-U. et au Canada, a réussi à obtenir un tarif plus bas que les autres entreprises, soit environ 3% contre près de 20% pour d’autres. J’imagine que comme une bonne partie du volume de bois d’œuvre exporté par la compagnie Irving provient de leurs forêts ou de boisés privés a aidé leur cause. Il est dommage qu’encore une fois, le processus pour déterminer les tarifs finaux se poursuivra jusqu’en septembre et causera des fermetures et des pertes d’emploi dans plusieurs communautés du N.-B.

Le résultat de toutes ces enquêtes, même si elles mènent à un gain pour le Canada, ne pourra hélas pas ramener les entreprises qui auront fermé leurs portes. Les travailleurs et leurs familles subiront les effets d’une guerre commerciale et politique qui n’a rien à voir avec leur productivité au travail.