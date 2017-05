Mon père m’a appris plusieurs choses dans la vie. Il est la preuve que si tu veux porter une chemise de jeans tuckée dans des pantalons de la même couleur et accessoiriser ça d’un fanny pack, personne ne peut vraiment t’en empêcher. Faut pas boire du Purple Jesus Juice! Il avait raison de dire que le meilleur album d’Elton John, c’est Madman Across the Water. Et il m’a appris le langage des sentiments.

En tant que thérapeute, il passe ses journées à s’asseoir avec des gens pour les inciter à parler de leurs émotions: les belles, les hideuses, les difficiles, les inconfortables, les mal comprises, les récurrentes, les gênantes et les cachées. Écouter les histoires de la vie d’une personne et l’aider à articuler ce qui se passe en son for intérieur, c’est sa carrière. Son oeuvre, c’est le nombre incalculable d’êtres humains qui peuvent maintenant mieux faire face à la complexité des malaises de leur propre humanité.

J’ai toujours eu quelqu’un dans ma vie qui n’a pas peur de mes émotions ni d’en parler. Ce luxe, que j’ai personnellement eu la chance d’avoir, devrait être un droit fondamental dans une société saine.

Les plans de santé, pour les fortunés qui en ont, varient beaucoup au niveau de la santé mentale. Si l’accès aux médicaments est monnaie courante, les services de psychothérapie font souvent face à un montant maximal qui est presque toujours insuffisant. Les services publics sont décevants par leurs déficiences évidentes.

Entre la dépression, l’anxiété, la dépendance, les troubles d’alimentation, le stress, les troubles du sommeil, le TDAH et les centaines de conditions psychologiques moins communes, il n’y a plus grand monde qui n’est pas affecté par la santé mentale.

Pourtant on se sent souvent comme si nos difficultés étaient dues à notre propre incapacité à contrôler nos sentiments. On se culpabilise de les avoir, ce qui crée un obstacle important à leur guérison.

C’est assez.

L’omniprésence de la souffrance psychologique est tragiquement flagrante. L’absence de services médicaux adéquats est gênante.

Un système de santé compétent est un droit fondamental que nous devons exiger, hier.