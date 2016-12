Le taux d’inflation du Canada a chuté à 1,2 pour cent en novembre

Le taux annuel d’inflation du Canada s’est situé en-deçà des attentes au mois de novembre alors qu’il a chuté à 1,2 pour cent, surtout en raison des bas prix des aliments.

L’indice des prix à la consommation de Statistique Canada était plus faible en novembre qu’en octobre, lorsqu’il était établi à 1,5 pour cent.

Les économistes avaient prédit un taux annuel d’inflation de 1,4 pour cent en novembre, selon Thomson Reuters.

Le rapport de Statistique Canada indique que les bas prix pour les produits frais, la viande et les voyages organisés ont aidé à diminuer le taux d’inflation global.

En revanche, les coûts plus élevés pour des produits et services tels que les voitures, l’assurance habitation et l’électricité, ont contribué à augmenter cet indice.