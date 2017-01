Construction: une année record à Moncton

L’année 2016 en aura été une record pour la ville de Moncton en terme de développement économique. La valeur totale des permis de construction attribués au cours de la dernière année a atteint près de 242 millions $.

Cette année record est surtout attribuable à l’élévation du complexe au centre-ville, dont la valeur du permis est de 91,5 millions $.

La moyenne sur dix ans de la valeur des permis de construction émis par la municipalité est de 166 millions $, allant de 128 millions $ en 2008 et en 2015 à près de 242 millions $ en 2016, une année record.

L’aménagement résidentiel a connu une croissance importante en novembre, avec des permis d’une valeur avoisinant les 18 millions $ délivrés à Shannex Corp., une société qui est en train de construire plusieurs ensembles d’habitations collectives pour personnes âgées sur les terrains de l’Université de Moncton. Cela amène le total résidentiel pour l’exercice à 58 millions de dollars, ce qui dépasse largement les 32,5 millions de dollars de 2015 et égale presque le niveau moyen sur dix ans de 60,4 millions de dollars.

Les chiffres relatifs aux projets commerciaux et industriels ont été solides tout au long de l’exercice, représentant 162 millions de dollars (70,6 millions de dollars en excluant le complexe au centre-ville). Bien que ce total soit un record, le montant net est le quatrième le plus élevé au cours des dix dernières années, et démontre une forte croissance dans le cœur du centre-ville même. La moyenne sur dix ans pour les permis de construction commerciale atteint presque les 65 millions de dollars.

« Avoir ce niveau d’activité d’aménagement dans le centre-ville est indispensable », explique la mairesse Dawn Arnold. « Le cœur de notre centre-ville est stable, mais son niveau de croissance est inférieur à ce que nous pouvons faire. Ces nouvelles sont très encourageantes et je pense que nous n’en sommes qu’au début», a indiqué par communiqué la mairesse Dawn Arnold.

Les permis de construction institutionnelle représentaient un montant de 17,5 millions de dollars, en forte chute par rapport aux 45,7 millions $ de 2015. La moyenne sur dix ans pour les permis de construction institutionnelle est de 28,7 millions $ et dépend en grande partie des dépenses du gouvernement.